El restaurante China de la avenida de Anaga tendrá doble acceso tras quedar aislado por la obra

El Ayuntamiento de Santa Cruz dará solución a la queja esgrimida por el restaurante China de la avenida de Anaga, un histórico local que ha quedado aislado del público a consecuencia del vallado que el Consistorio ha ejecutado en el exterior por el avance de los trabajos de remodelación del paseo marítimo.
El concejal de Obras, Javier Rivero, se reunió ayer con el propietario del negocio, Javier Lu, quien había amenazó con denunciar al Ayuntamiento o, en su defecto, pedir una indemnización por las pérdidas económicas, que cifró en mil euros, que aseguró le ha causado el bloqueo del acceso al establecimiento.
Rivero indicó que a lo largo de hoy “se terminará este paso, para que la gente pueda continuar caminando por la fachada del restaurante, al que también podrán entrar por ambos lados, desde el antiguo jet-foil hacia la plaza de España y viceversa. Además, se mejorará la señalización, aunque insisto, no había problema para entrar al local”.