El restaurante con estrella Michelin en Tenerife que no se encuentra en un hotel: menú desde 68 euros

Tenerife vuelve a destacar en el panorama gastronómico internacional. La Isla suma ya 11 estrellas Michelin, una cifra impensable hace apenas diez años, cuando comenzaron a llegar los primeros reconocimientos de la prestigiosa guía francesa. Además, se mantiene una tendencia que llama la atención: salvo El Taller de Seve Díaz, todos los restaurantes galardonados están situados en hoteles de lujo.
Precisamente por ello, la estrella lograda por Seve Díaz tiene un valor especial. El cocinero, nacido y criado en Punta Brava (Puerto de la Cruz), ha alcanzado este reconocimiento manteniendo un proyecto independiente, con los retos que ello conlleva: la gestión económica diaria, los costes, y ese
escandallo que antes dominaba las conversaciones en las cocinas y hoy solo unos pocos mencionan en voz baja.
El chef celebró el premio trabajando, fiel a su estilo. Horas después del anuncio ya estaba al frente de sus fogones. En redes sociales compartió un mensaje de agradecimiento: “Seguimos aprendiendo, seguimos soñando. Hoy, con una estrella más de ilusión. Una estrella que nos impulsa a seguir dando lo mejor. Gracias por tanto”.
Seve siempre ha destacado el papel de su pareja, Valentina, como soporte fundamental del restaurante y de los diez años de trayectoria que han dado forma a una propuesta culinaria basada en el producto local, abierta a influencias de otras cocinas y acompañada de una cuidada carta de vinos canarios. Incluso han comenzado a abastecerse de una finca propia en Garachico, de la que obtienen parte de su producto. También reconoce la labor del equipo como pieza clave del éxito. La lista de espera habla por sí sola: para conseguir mesa hay que reservar con tres meses de antelación.
El establecimiento ofrece dos menús degustación: uno sorpresa, con seis pases por 68 euros, y otro largo de once platos por 96 euros. El horario de apertura es de martes a viernes, de 19.00 a 23.00 horas, y los sábados de 13.00 a 15.00 horas y de 18.30 a 23.00 horas.
El único restaurante que no está en un hotel
El resto de restaurantes premiados siguen vinculados a grandes hoteles. Con dos estrellas se mantienen El Rincón de Juan Carlos, de los hermanos Juan Carlos y Jonathan Padrón, ubicado en Royal Hideaway Corales Suite (Costa Adeje), y el espacio M.B. de Martín Berasategui, dirigido por Erlantz Gorostiza en The Ritz Carlton Tenerife, Abama (Guía de Isora).
Con una estrella aparecen: Donaire, de Jesús Camacho, en el hotel GF Victoria (Costa Adeje); NUB, de Fer Fuentes Fernández y Andrea Bernardi, en Bahía del Duque (Costa Adeje); Taste 1973, de Diego Schattenhofer, en el hotel Villa Cortés (Arona); Il Bocconcino, de Niki Pavanelli, y San Hô, de Adrián Bosch, ambos en Royal Hideaway Corales (Costa Adeje); y Haydée, del chef Víctor Suárez, ahora en el hotel Gran Tacande, también en Costa Adeje.