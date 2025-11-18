Así será la ruta de belenes de La Laguna: 38 paradas y un día clave que no debes pasar por alto

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna y la Asociación de Belenistas presentaron este martes el cartel y los detalles de una nueva edición de la ruta de belenes, que en 2025 incluirá 38 nacimientos y dioramas distribuidos por distintos puntos del municipio.
El concejal responsable del área, Adrián del Castillo, explicó que este recorrido se mantiene gracias al trabajo anual de la Asociación de Belenistas, que permite consolidar esta tradición navideña en La Laguna.
Según señaló, el rutómetro vuelve a estar presente en barrios y pueblos del municipio con diferentes propuestas elaboradas por belenistas locales.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Belenistas, Alfonso Castilla, informó de que la ruta abrirá al público el 9 de diciembre, coincidiendo con las visitas del jurado del concurso que cada año reconoce las mejores representaciones.
Añadió, asimismo, que el cronista oficial de la ciudad, Eliseo Izquierdo, ha sido nombrado pregonero de estas fiestas por acuerdo unánime de la Junta Directiva. El pregón se celebrará el 28 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Teatro Leal.
El artista gráfico Juan Cairós es el autor del cartel oficial de esta edición. El propio creador explicó que la inspiración surgió a partir de una visita a un belenista de larga trayectoria, quien le mostró figuras de las décadas de los años cincuenta y sesenta.
Estas piezas protagonizan la obra, que incorpora también elementos reconocibles de San Cristóbal de La Laguna, como la torre de La Concepción, representados desde la perspectiva de un personaje del belén.