Ruta del Brindis en Santa Cruz: tapa y bebida por 4 euros

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife pone en marcha la “Ruta del Brindis”, una nueva iniciativa que pretende dinamizar el sector de la restauración en las zonas comerciales de Rambla y Salamanca durante los meses de noviembre y diciembre. Así lo comunicó el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, que explicó que “esta iniciativa, enmarcada en el “Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca” y cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa FEDER Canarias 2021-2027, dinamiza la actividad económica y también visibiliza el tejido empresarial”.
En este sentido, Bermúdez detalló que “la ruta, que tendrá lugar del 24 de noviembre al 14 de diciembre, consiste en poder disfrutar de una promoción especial de tapa y bebida al precio de cuatro euros”, y añadió que “en esta ocasión, la temática se ha centrado en torno al brindis y las celebraciones navideñas, fomentando maridajes con vinos locales, cervezas artesanas o bebidas tradicionales de temporada”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “esta iniciativa tiene una gran capacidad para atraer tanto a residentes como a turistas a los diferentes locales participantes, además de generar una oferta específica para las zonas comerciales de Rambla y Salamanca”, y añadió que “si bien la participación es gratuita y abierta a todos los locales de Santa Cruz, se priorizará aquellos establecimientos que estén ubicados en estas zonas comerciales”.
“La “Ruta del brindis” contará con una webapp en castellano e inglés que incluirá la geolocalización de los establecimientos, información sobre las propuestas gastronómicas de cada uno y un sistema de votación que servirá para elegir a los ganadores de los premios a mejor tapa”, informó Pérez, quien también detalló que “se otorgarán tres premios a las tapas mejor valoradas, consistentes en una campaña de comunicación en redes sociales valorada en un mínimo de 500 euros para cada comercio, además de diplomas en reconocimiento por su labor”.
“Las personas que participen consumiendo en los diferentes locales y votando a sus propuestas favoritas también podrán ganar tres cheques regalo, de 100 euros cada uno, que deberán ser consumidos antes del 27 de diciembre de 2025, preferentemente en un establecimiento participante, y que serán sorteados entre la totalidad de los usuarios que voten en la WebApp”, explicó Pérez, quien añadió que “la inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 17 de noviembre, a las 14:00 horas, a través de un formulario online.”
La Ruta del brindis forma parte del ‘Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca’, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa FEDER Canarias 2021-2027, bajo el lema “Una manera de hacer Europa”, en el marco de la convocatoria Canarias Destino Comercial Inteligente.
Las personas interesadas en ampliar información pueden consultar la página web www.santacruzescomercio.com o escribir al email comercio@sociedad-desarrollo.