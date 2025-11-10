Ryanair confirma una importante novedad a la hora de volvar con ellos

A partir del miércoles 12 de noviembre, Ryanair dejará de aceptar tarjetas de embarque en papel, completando así su transición hacia un sistema 100% digital. Desde esa fecha, los pasajeros deberán presentar exclusivamente la tarjeta de embarque electrónica generada en la app myRyanair durante el proceso de check-in.
La aerolínea irlandesa asegura que esta medida permitirá ofrecer una experiencia de vuelo más rápida, inteligente y sostenible, reduciendo el uso de papel y agilizando los embarques en los aeropuertos europeos.
Según explicó el director de Marketing de Ryanair, Dara Brady, el cambio entrará en vigor “en menos de una semana”, lo que implica que ya no se podrá descargar ni imprimir la tarjeta de embarque desde la web de la compañía.
Actualmente, ocho de cada diez pasajeros ya utilizan la versión digital, por lo que la compañía confía en que la transición sea sencilla. No obstante, recuerda a los usuarios que aún imprimen sus billetes que deben descargar la aplicación myRyanair antes del cambio para evitar contratiempos.