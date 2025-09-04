Ryanair quita 400.000 plazas en Canarias y elimina los vuelos con Tenerife Norte

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair ha cumplido con su amenaza: el consejero delegado, Eddie Wilson, anunció ayer durante una rueda de prensa en Madrid el recorte de un millón de plazas (16%) en España para esta temporada de invierno, que implica la reducción de un 41% en los aeropuertos regionales (600.000 menos) y de un 10% en Canarias (400.000 menos). El plan conlleva la supresión de 36 conexiones directas; 19 de ellas, con Canarias. Además, dejará de volar al aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna (y al de Vigo a partir del 1 de enero). También cierra su base en Santiago de Compostela. Este verano ya había cesado su operativa en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Valladolid. En Canarias se verán afectados, asimismo, vuelos desde las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Este ajuste se produce, aparentemente, en respuesta a la determinación de Aena de incrementar las tasas aeroportuarias un 6,5% para 2026, hasta los 11,03 euros por pasajero y que Ryanair califica de “injustificable”. Pero no es el único motivo. A principios de año informó del recorte de 800.000 plazas para la temporada de verano. La medida ha hundido desde abril el tráfico en algunos aeropuertos. Con estas 800.000 plazas eliminadas en verano y las de ahora son casi 2 millones menos de asientos de Ryanair en este año. Desde la compañía han cargado contra el gestor aeroportuario, recuerdan que hay aeropuertos que están casi un 70% vacíos y alertan de que podría elevarse al 80% con la eliminación de rutas de Ryanair. “Tenemos 300 nuevos aviones que asignar en aeropuertos competitivos y que nos estamos llevando a otros países, como Marruecos, Italia, Croacia, Albania, Hungría y Suecia”, transmitió Wilson. Ryanair ha denunciado que Aena concentra el 85% de su tráfico en 10 aeropuertos de una red de 46 y no quieren invertir en el resto. De hecho, el directivo vaticinó que “muchos de estos aeropuertos cerrarán en los próximos cinco o diez años”.
En un comunicado, el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, arremete contra Ryanair. Acusa a la aerolínea de desplegar una estrategia basada en la “deshonestidad”, la “mala educación” y el “chantaje” para conseguir beneficios económicos; de tener una “concepción plutocrática del sistema político”. Arguye que Ryanair “falsea la realidad” y utiliza la intimidación para obtener ventajas a costa del dinero de los contribuyentes. Lucena acoge con “estupefacción inefable” las declaraciones de Eddie Wilson. Según Aena, la tarifa cero en aeropuertos regionales, como plantea Ryanair, no es sostenible financieramente y “solo es posible si se subvenciona con dinero público”. El gestor aeroportuario reitera que sus tarifas son las más competitivas de Europa.
No han sido pocas las reacciones. “El Gobierno de España y Aena no se someterán a las decisiones arbitrarias de las aerolíneas”, ha dicho el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. En Las Palmas de Gran Canaria, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, deslizó una crítica a Ryanair al sugerir que exagera sus reproches a las autoridades.
En la red social X, la consejera canaria de Turismo, Jessica de León, apunta a la subida de las tasas aeroportuarias y a “los enfrentamientos” del Gobierno de España: “El avión no es un medio de transporte más, sino el único para los canarios y para nuestro turismo”. De “un primer análisis”, el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, deduce que la salida de Ryanair del aeropuerto Tenerife Norte “no parece grave, ni mucho menos”, para la actividad turística, y que impactará más en la movilidad de los residentes. Cara al invierno, “no supondrá una pérdida significativa”, dado que la previsión de plazas consignadas de octubre a marzo “no llega a 130.000”.
El gerente de la patronal hotelera Ashotel, Pablo González, lamenta esta “mala noticia”. No obstante, pone en duda que el aumento de las tasas sea la razón exclusiva que ha movido a Ryanair: “Ya conocemos la forma de operar de esta compañía. Lo de las tasas concierne a todas las aerolíneas y algunas incluso están aumentando el cupo. Sabemos que el mercado aéreo es muy flexible, elástico, y el espacio que deja una compañía es ocupado por otra que ve esa oportunidad de negocio. Por lo tanto, esperemos que la repercusión, para los turistas y los residentes en Canarias, sea la menor posible”.
Ryanair condiciona su proyecto de crecimiento en España, donde prevé invertir 2.831 millones de euros en los próximos siete años, a varias exigencias para el Ejecutivo, como la congelación de tarifas aeroportuarias y la implantación de sistemas de incentivos para SAF (Combustible de Aviación Sostenible). Busca expandir su presencia en el país (cinco bases regionales adicionales en Gran Canaria, Fuerteventura, Menorca, Reus y Santander) e impulsar la capacidad operativa a niveles sin precedentes. De momento, su propuesta no ha sido contestada. Esta inyección de capital y activos permitiría incrementar su tráfico anual de pasajeros en un 40%, hasta los 77 millones en 2031, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press.
Las “barreras económicas, documentales y fiscales”
Las “barreras económicas, documentales y fiscales” en las rutas aéreas con Canarias “van a impactar directamente en el empleo y en la economía”. Así de preocupado se mostró este miércoles el viceconsejero autonómico de Turismo, José Manuel Sanabria Díaz, al ser preguntado por el hachazo de Ryanair a las conexiones.
Cree que a Aena le ha faltado sensibilidad con esta “región ultraperiférica” de la Unión Europea: “Estamos pendiente para ver cómo afecta especialmente a los ciudadanos canarios que toman el transporte aéreo como un medio habitual de comunicación entre las islas y con el exterior”.
Sanabria aprovechó el momento para reiterar la petición de que la Administración canaria participe de alguna manera en la gestión aeroportuaria.