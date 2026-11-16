Las personas que buscan trabajo en Tenerife tendrán este miércoles, 18 de noviembre, una oportunidad para presentar su candidatura directamente a tres empresas. Leroy Merlin, Meliá Hotels & Resorts y Alua Atlántico Golf Resort participarán en una jornada de entrevistas laborales en Los Cristianos, con acceso libre y sin necesidad de abonar ninguna entrada.
La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Arona, permitirá a los asistentes reunirse con responsables de recursos humanos y conocer las oportunidades de empleo disponibles en el sur de la Isla. Las entrevistas tendrán una duración aproximada de entre 10 y 15 minutos.
Dónde y cuándo serán las entrevistas de trabajo en Tenerife
La jornada de Entrevistas Rápidas de Empleo se celebrará el miércoles 18 de noviembre en el Centro Cultural de Los Cristianos, en el municipio de Arona.
El encuentro se desarrollará entre las 9.00 y las 14.00 horas, según ha informado el Consistorio.
Estos son los principales datos para participar:
- Fecha: miércoles, 18 de noviembre de 2026.
- Horario: de 9.00 a 14.00 horas.
- Lugar: Centro Cultural de Los Cristianos, Arona.
- Empresas participantes: Leroy Merlin, Meliá Hotels & Resorts y Alua Atlántico Golf Resort.
- Acceso: entrada libre.
- Documentación: currículum actualizado.
- Duración de las entrevistas: entre 10 y 15 minutos.
El objetivo es que los candidatos puedan establecer un primer contacto con las empresas sin tener que afrontar inicialmente un proceso de selección prolongado.
Qué empresas buscan personal en el sur de Tenerife
Las tres compañías participantes cuentan con oportunidades laborales en el sur de Tenerife y estarán representadas por sus respectivos equipos de selección.
Durante las entrevistas, las personas interesadas podrán explicar su experiencia profesional, formación, competencias y disponibilidad para incorporarse a un puesto de trabajo.
También tendrán la posibilidad de preguntar directamente por los perfiles que buscan las empresas y conocer las condiciones de los procesos de selección.
El Ayuntamiento no ha detallado el número de vacantes disponibles ni los puestos concretos que pretende cubrir cada compañía. Esta información podrá consultarse durante el encuentro con sus responsables de contratación.
Cómo participar en las entrevistas de Leroy Merlin, Meliá y Alua
Las personas interesadas deberán desplazarse al Centro Cultural de Los Cristianos dentro del horario establecido y llevar su currículum actualizado.
No se ha anunciado ningún formulario de inscripción obligatorio. La convocatoria municipal establece que la entrada será libre y que las candidaturas podrán presentarse directamente durante las entrevistas.
Al tratarse de encuentros de entre 10 y 15 minutos, los aspirantes dispondrán de un tiempo limitado para dar a conocer su trayectoria laboral, explicar sus habilidades y trasladar sus preferencias profesionales.
La jornada está impulsada por la Concejalía de Promoción Económica y Empleo, a través de la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Arona.
Este formato busca facilitar el contacto entre quienes necesitan incorporarse al mercado laboral y las empresas que buscan trabajadores, reuniendo distintas oportunidades de contratación durante una misma mañana.
Dónde solicitar más información
El Ayuntamiento de Arona ha habilitado varios canales de información para resolver dudas sobre la jornada de empleo.
Las personas interesadas pueden contactar con la Agencia de Colocación municipal a través de los siguientes medios:
- Teléfono: 922 76 16 00.
- Teléfono 010: para llamadas realizadas desde el municipio de Arona.
- Correo electrónico: agenciadecolocacion@arona.org.
- Página web: www.arona.org.
La cita tendrá lugar este miércoles, 18 de noviembre, y permitirá a quienes buscan empleo en el sur de Tenerife presentar su candidatura directamente ante tres empresas de los sectores comercial y hotelero.