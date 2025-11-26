Santa Cruz aprobará el convenio del Enlace Puerto-Ciudad: tendrá una inversión de 80 millones de euros

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobará en la sesión de este viernes el convenio interadministrativo impulsado por el alcalde, José Manuel Bermúdez, entre la Autoridad Portuaria, el Cabildo de Tenerife y la consejería de Obras Públicas, Viviendas y Movilidad del Gobierno de Canarias, “en el que se concreta una inversión de 80 millones de euros, para financiar, tramitar y ejecutar las obras de remodelación del Muelle de Enlace, que prevé crear una estación de cruceros y ferries, zona comercial, restauración y paseos peatonales en cubierta, que darán una nueva configuración urbana a la ciudad”, avanzó el regidor.
Bermúdez pone en valor que “esta demanda de la capital por la integración del Muelle de Enlace en la ciudad es una aspiración histórica que comenzó a gestarse en el año 1991 con la constitución de una Comisión Puerto-Ciudad, integrada por el Ayuntamiento capitalino y la entonces denominada Junta de los Puertos del Estado en Santa Cruz de Tenerife” y agrega que “en diciembre de 1997, la Autoridad Portuaria convocó un concurso internacional de ideas para su ordenación, con el objetivo de permitir la prolongación natural de la ciudad, devolviendo así el mar a la ciudadanía”.
“Este concursó -recuerda el alcalde- se resolvió en julio de 1998 a favor del Estudio de Arquitectura Herzog y De Meuron Architekten, cuyos trabajos de redacción de proyectos de la actuación integral abarcó el periodo 1999-2004, con la implicación de las administraciones locales, insulares, autonómicas y estatales” y pone en valor que “sin descanso, paralelamente a estos trabajos, desde el año 1997 hasta 2014 se realizó un complejo y extenso trabajo de ordenación urbanística del Muelle de Enlace, que concluyó con la aprobación del Plan Especial del Puerto”.
El Pleno de este próximo viernes aprobará “un convenio que supone un paso histórico para el futuro de la ciudad, ya que permitirá transformar por completo el Muelle de Enlace, creando un gran espacio abierto al mar, moderno, útil y pensado para la gente”, anticipa Javier Rivero, concejal de Infraestructuras, que aporta que “este acuerdo, suscrito con el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria, supone una inversión conjunta de 80 millones de euros, para hacer realidad un proyecto que lleva más de dos décadas esperando convertirse en una pieza clave del desarrollo urbano de nuestra capital”.
Entre los argumentos, Rivero destaca que “se trata de una oportunidad excepcional para coser la ciudad con su puerto, un viejo anhelo de Santa Cruz, con una intervención que no solo modernizará la infraestructura portuaria, sino que abrirá a todos los vecinos y visitantes paseos peatonales en altura, espacios culturales y de ocio, miradores y nuevas zonas comerciales y de restauración” y concluye afirmando que “por primera vez, la ciudadanía podrá disfrutar de un entorno privilegiado, con vistas únicas, accesible y conectado con la plaza de España como una prolongación natural del corazón de la ciudad”.
Debe indicarse que el proyecto incluye una nueva terminal de cruceros y tráfico marítimo interinsular, más eficiente y moderna, que permitirá mejorar la atención al turismo y al transporte entre Islas, lo que significa un fuerte impulso económico, generando empleo, atrayendo inversión y potenciando la actividad comercial en el centro de Santa Cruz.
Para concluir, es necesario indicar que para esta transformación las administraciones suman esfuerzos con un reparto claro de la inversión, que supone el 40% afrontado por el Gobierno de Canarias, 32.000.000 de euros; el 30% por parte del Cabioldo de Tenerife, con una inversión de 24.000.000 de euros; el Ayuntamiento de Santa Cruz, que aportará el 20% del total y que se eleva a 16.000.000 euros, y finalmente, la Autoridad Portuaria, que incluye 8.000.000 euros, un 10% del total del convenio.
Una vez que las demás administraciones aprueben su parte del convenio, la Autoridad Portuaria comenzarán los trámites para contratar el proyecto de obra, la dirección técnica y su ejecución. Para finalizar, cabe señalar que uno de los acuerdos clave es que el Ayuntamiento se compromete a que los espacios del puerto que se abrirán al público queden bajo gestión municipal, garantizando la limpieza, mantenimiento, la seguridad y el aprovechamiento económico para el Ayuntamiento, por lo que Santa Cruz no solo gana nuevos espacios, sino un frene litoral cuidado y pensado para la vida urbana.