Control horario de terrazas o nuevos itinerarios peatonales: las 100 medidas de Santa Cruz para acabar con el ruido

Santa Cruz ha aprobado de manera inicial el Plan de Acción contra el Ruido, en el que el Ayuntamiento capitalino propone un centenar de medidas a llevar a cabo con el objetivo de minimizar los efectos en la salud en los ciudadanos y ganar calidad de vida. Dicho plan, impulsado desde el área de Sostenibilidad Ambiental, surge tras la aprobación, el pasado enero, del Mapa Estratégico de Ruido y Zonificación Acústica del municipio, en el que se detectaron como principales causas de ruido urbano el tráfico, la actividad portuaria e industrial y el ocio nocturno.
Los accesos a la capital por las autopistas del Norte y del Sur, las autovías de penetración por Cabo Llanos y San Andrés, en especial, las avenidas Marítima, Anaga, Tres de Mayo, Islas Canarias, Los Majuelos y la Rambla, así como la zona portuaria y de ocio nocturno de la avenida de Anaga, plaza de La Candelaria, Cabo Llanos y Los Majuelos conforman el epicentro de las actuaciones a acometer para aminorar el ruido urbano. Medidas que el Consistorio prevé llevar a cabo en el plazo de cinco años, con un gasto superior a los 20 millones de euros, y entre las que destacan nuevos itinerarios peatonales y ciclistas, la ordenación del aparcamiento, el control de horario y licencias de terrazas en la vía pública dedicadas a la actividad nocturna, la realización de controles policiales, estudios acústicos en puntos negros de la ciudad o la nueva ordenanza del Ruido de Santa Cruz.
El recién aprobado Plan de Acción contra el Ruido, publicado el lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), quedará abierto a información pública durante un mes, por si se presentan reclamaciones o alegaciones al mismo. En caso contrario, quedará aprobado definitivamente.
Según se recoge en el Mapa Estratégico de Ruido del municipio, los distritos más afectados por la contaminación acústica son Salud-La Salle, Centro-Ifara, Ofra-Costa Sur, Suroeste y Anaga.
En dicho análisis, el índice de ruido por tráfico, que ha sido estudiado a través de diversas estaciones de control repartidas por el municipio, y para una población residente a 4 metros de altura, establece límites para el área acústica residencial entre 65 y 55 decibelios (db), que se superan hasta en 5 db por encima de los objetivos de calidad acústica, alcanzado valores de hasta 70 db en horarios diurnos y vespertinos.
Población afectada en Santa Cruz
Niveles de ruido que, según el estudio elaborado en su día por la empresa Virocem, afectan durante 24 horas a 38.400 personas menores de 55 años; 29.000 residentes entre 55 y 60 años; 46.300 entre 65 y 70 años; 65, entre 70 y 75 años, y 45 de más de 75 años, cuyas residencias están ubicadas en las principales vías de tráfico rodado de la capital.
En este sentido, el objetivo del Plan de Acción contra el Ruido aprobado por el Ayuntamiento de Santa Cruz aplicará medidas correctoras para reducir esta situación, a través de estrategias en materia de contaminación acústica y con el fin de mejorar el medio ambiente urbano.