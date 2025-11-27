Inversión de 80 millones de euros para unir Santa Cruz, el Puerto y el mar

Santa Cruz verá hecho realidad su ansiado acercamiento al mar gracias al convenio alcanzado entre el Ayuntamiento capitalino, la Autoridad Portuaria, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, dando luz verde al futuro edificio Puerto-Ciudad. Una infraestructura que lleva más de 30 años de espera, y que, tras este nuevo paso, supondrá una inyección de 80 millones de euros para llevar a cabo las obras de remodelación del Muelle de Enlace, donde se prevé crear una estación de cruceros, dos estaciones de ferries, una zona comercial y de restauración, aparcamientos, y paseos peatonales en cubierta que conformarán una nueva configuración urbana al centro de la capital. Obras que se prevé den comienzo a partir de 2027.
El acuerdo, que será sometido mañana a la aprobación del pleno municipal, fue calificado ayer por el alcalde, José Manuel Bermúdez y por el presidente de la Autoridad Portuaria tinerfeña, Pedro Suárez, de “histórico”, pues se trata de “un proyecto transformador y espectacular para la ciudad y el Puerto”.
En este sentido, Bermúdez añadió que “esta demanda de la capital por la integración del Muelle de Enlace en la ciudad comenzó a gestarse en 1991 con la constitución de una comisión Puerto-Ciudad, integrada por el Ayuntamiento y la entonces denominada Junta de los Puertos del Estado. En diciembre de 1997, la Autoridad Portuaria convocó un concurso internacional de ideas para su ordenación, con el objetivo de permitir la prolongación natural de la ciudad, devolviendo así el mar a la ciudadanía”.
Asimismo, explicó que “este concursó se resolvió en julio de 1998 a favor de los arquitectos Herzog y De Meuron, trabajos que entre 1999 y 2004, contaron con la implicación de las administraciones locales, insulares, autonómicas y estatales. Desde 1997, paralelamente a estos trabajos, y hasta 2014 se realizó un trabajo de ordenación urbanística del Muelle de Enlace, que concluyó con la aprobación del Plan Especial del Puerto”, apuntó el regidor.
A partir de ahora se devolverá a la capital un frente marítimo moderno y accesible con zonas verdes, espacios comerciales, terminales para cruceros, restaurantes, miradores y áreas de paseo que convertirán esta parte del puerto en un lugar de referencia.
Al respecto, Pedro Suárez aplaudió el paso del Ayuntamiento para aprobar el proyecto en pleno, lo que también deberá ratificar el del Cabildo; el Consejo de Gobierno y el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, “al que se llevará el próximo mes”, anunció. Tras dichos trámites, “el Puerto aportará los permisos y concesiones de suelo necesarios para sacar la obra a licitación, cuyo comienzo se prevé a partir de 2027 donde se empezará a ver cosas”, dijo el presidente portuario. Suárez señaló que “técnicamente el proyecto ya está visto para sentencia, lo que es una gran noticia para Santa Cruz y el Puerto, pues por fin se podrá disfrutar de un edificio único, casi comparable al Guggenheim de Bilbao”.
Mientras, el concejal de Infraestructuras, Javier Rivero, apuntó que “coser la ciudad con su puerto es un viejo anhelo de Santa Cruz y con esta intervención se modernizará la infraestructura portuaria y se abrirá a vecinos y visitantes un entorno conectado con la plaza de España, como una prolongación natural del corazón de la ciudad”.
La inversión será de 32 millones del Gobierno regional; 24 millones del Cabildo; 16 millones del Ayuntamiento y 8 millones de la Autoridad Portuaria.