Titsa busca el dibujo que felicitará la Navidad: requisitos y cómo participar

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, lanza el concurso infantil de dibujo ‘Imagina tu Navidad’, para elegir la felicitación oficial navideña de la compañía de 2025.
El plazo de presentación de los diseños estará abierto hasta el domingo 23 de noviembre y podrá concursar cualquier niño o niña, de entre 3 y 10 años, residente en Tenerife.
La participación se hará únicamente de forma telemática, enviando un archivo con el dibujo escaneado o con una foto de calidad con el asunto “Dibujo Navidad + Nombre del niño/a”. El envío se hará al correo electrónico dibujos@titsa.com.
El autor o autora del dibujo ganador podrá visitar las instalaciones de la compañía junto a su familia y recibirá un kit de pintura acorde a su edad.
La temática del concurso deberá reflejar cómo el niño o la niña imaginan la Navidad en las guaguas de la compañía.
El jurado, que estará formado por dos miembros del Departamento de Comunicación y Marketing de Titsa y un profesional del mundo de la ilustración o el diseño, valorará la creatividad, la conexión con la temática y la expresividad del dibujo adaptada a la edad.
Las familias cederán gratuitamente los derechos de reproducción del dibujo para su uso en los canales de Titsa: web, pantallas, redes, papelería o vídeos.
Las personas interesadas podrán consultar las bases legales del concurso en la página oficial del concurso: https://www.titsa.com/index.php/tus-guaguas/novedades/2492-bases-del-concurso-de-dibujo-infantil-2-bases-del-concurso-de-dibujo-infantil-2