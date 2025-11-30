Trump cierra el cielo venezolano y eleva al máximo la presión sobre Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que el espacio aéreo “sobre” Venezuela “y sus alrededores” quedó completamente “cerrado” en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona. “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, anunció el magnate ultraconservador en Truth Social.
A la espera de nuevos acontecimientos, este anuncio rompe por ahora la narrativa de un posible acercamiento con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a tenor de la información publicada esta semana por el New York Times, que hablaba de una reciente conversación telefónica ocurrida entre ambos. El diálogo sucedió a finales de la semana pasada, según dos fuentes próximas a la charla, y en ella ambos líderes hablaron incluso de una posible bilateral en Estados Unidos.
El mismo medio estadounidense informó en octubre que Maduro había ofrecido a Estados Unidos una participación significativa en los yacimientos petroleros del país, además de otras muchas oportunidades para las empresas estadounidenses, en un esfuerzo por disminuir la tensión. Sin embargo, Estados Unidos acabó planteando una oferta prácticamente inasumible: Maduro debía abandonar obligatoriamente el poder que asumió en 2013 directamente tras morir Chávez.
Sin embargo, los hechos de las últimas horas se han apartado de esta línea. De hecho, el aviso de Trump de ayer ocurre prácticamente al término de una semana en la que el mandatario norteamericano ha avisado a las claras de que su estrategia militar en la lucha antidroga pasaría en un futuro próximo de circunscribirse a las aguas del Caribe a convertirse en una lucha por tierra.
El pasado jueves, Trump ya avisó de que “muy pronto” comenzarán las operaciones para “detener por tierra” a los supuestamente “numerosos” narcotraficantes venezolanos, alimentando aún más las especulaciones sobre una intervención militar estadounidense en el país latinoamericano.
Un despliegue militar más que explícito desde hace semanas
Los ataques de EE.UU. en el marco de la denominada operación Lanza del Sur se suman al incremento de la presencia militar estadounidense en la zona, que ha incluido el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de su Armada. El despliegue fue confirmado a las pocas horas de que el portaaviones entrara el 11 de noviembre al área de responsabilidad del Mando Sur (SouthCom), después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenara “apoyar la directiva” de Trump para “desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcoterrorismo”.