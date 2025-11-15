Mark Meader, responsable de una de las mayores patronales de agencias de viaje: “Los turistas tienen miedo a venir a España por si les disparan con pistolas de agua”

Los turistas están evitando algunas zonas de España por miedo a que los “fanáticos antiturismo les disparen con pistolas de agua”, según advirtió Mark Meader, vicepresidente de la asociación de viajes estadounidense ASTA, una de las mayores del planeta.
Mark Meader declaró ante los representantes reunidos en una cumbre en Jaén, recogida por Daily Mail, que las imágenes de activistas disparando pistolas de agua a los turistas habían disuadido incluso a algunos estadounidenses de visitar Barcelona.
La información asegura que “miles de manifestantes salieron a las calles de Barcelona, Mallorca y Tenerife, acusando al turismo masivo de encarecer los alquileres, expulsar a los residentes de sus barrios y saturar los centros urbanos”.
Además, señala que “en Barcelona, los activistas marcharon por zonas turísticas populares con pancartas y rociando con pistolas de agua a los turistas que pasaban, en la última muestra de indignación por el exceso de turismo”.
La reacción ha sido tan significativa que la asociación británica de agencias de viajes ABTA ha publicado una guía para sus miembros sobre cómo tranquilizar a los clientes preocupados por viajar a España.
Susan Deer, directora de relaciones institucionales de ABTA, afirmó que las agencias británicas están recibiendo cada vez más preguntas de clientes que han visto “mucha” cobertura antiturística en los medios de comunicación del Reino Unido durante los últimos 18 meses.