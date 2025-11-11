La ULL destinará 4,5 millones de euros a la investigación en 2026

En un territorio como Canarias, marcado por numerosos desafíos sociales, climáticos y demográficos, entre otros, la investigación, como herramienta de cambio, es una pieza clave. En este contexto, la Universidad de La Laguna (ULL) anunció ayer una nueva estrategia para impulsar sus estudios científicos. El plan para 2026 prevé una inversión de 4,5 millones de euros, respaldada por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, que podría incrementarse en los próximos meses con nuevas aportaciones extraordinarias.
Estos fondos, un 10% superiores a los del año pasado, se emplearán siguiendo tres objetivos. En primer lugar, más de 300.000 euros se destinarán a incentivar la actividad investigadora de la ULL. Tal como indica Marta Arbelo, directora del Secretariado de Promoción de la Investigación, una segunda prioridad será la movilidad, reservando 525.000 euros para fomentar la participación del personal investigador fuera de la universidad. Finalmente, el mayor esfuerzo se centrará en los recursos humanos, con un presupuesto superior a 3,5 millones de euros para reforzar la contratación de personal postdoctoral y predoctoral.
Generar impacto
Gran parte de la inversión se centrará en asegurar que los resultados de la investigación lleguen y beneficien a la sociedad del Archipiélago. Según Juan José Martínez, consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife: “No basta con publicar resultados: hay que lograr que ese conocimiento se traduzca en soluciones prácticas, en empresas innovadoras, en empleo cualificado y en una economía más dinámica”.
En este sentido, un total de 1,1 millones de euros se destinarán en 2026 al programa Talentum, lanzado mediante un convenio en febrero de 2023 entre la Universidad de La Laguna y el ejecutivo insular. El programa está dirigido a financiar contratos de personal y los proyectos que estos desarrollen en colaboración con empresas u otras entidades de la Isla.
El carácter transformador de la investigación es, a juicio del rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, una de las principales herramientas del archipiélago canario para afrontar los desafíos actuales. “Es fundamental porque nos permite hacer frente a grandes retos, desde el cambio climático hasta la problemática de las migraciones”, recuerda García, quien destaca además un dato revelador: “Cada euro invertido en investigación genera entre cuatro y cinco euros de producto interior bruto”.
Los esfuerzos en materia de I+D y docencia ponen en valor, según el rector, el trabajo que la institución académica ha venido realizando en los últimos años: “Estamos en el puesto 701 a nivel mundial según el Ranking de Shanghái y en el 20 a nivel nacional, por lo que estamos haciendo un gran trabajo”.