La venta ambulante, en el punto de mira del Ayuntamiento de Arona

La Policía Local de Arona, en coordinación con la Policía Nacional, mantiene activos diversos operativos de control frente a la venta ambulante en las zonas de mayor afluencia turística del municipio.
Estas actuaciones, que se están reforzando en los últimos días, tienen como objetivo garantizar la seguridad ciudadana, preservar el uso adecuado del espacio público y proteger la actividad económica local.
Los agentes de ambos cuerpos están realizando controles frecuentes en puntos estratégicos del litoral aronero, procediendo a la identificación de personas que ejercen la venta ambulante y a la incautación de productos destinados a esta práctica.
Solo en lo que va de año, la Policía Local de Arona ha tramitado 168 actas de incautación y ha participado en 320 intervenciones dentro de los distintos operativos policiales y preventivos desarrollados en el municipio.
El concejal de Policía Local, Héctor Reyes, explicó que “estos controles forman parte de una estrategia conjunta para reforzar la seguridad en los principales núcleos turísticos. Nuestra prioridad es mantener un entorno seguro y ordenado tanto para los vecinos como para quienes nos visitan”.
Reyes añadió que “desde el área de Seguridad seguimos mejorando los medios materiales y tecnológicos de la Policía Local, y próximamente se incorporarán nuevos agentes que permitirán reforzar este tipo de actuaciones y, al mismo tiempo, aumentar la presencia policial en todos los barrios”.
El edil destacó además que “continuaremos en esta línea de trabajo, reforzando la coordinación entre cuerpos y la presencia en la calle, porque la seguridad y la convivencia son pilares fundamentales para Arona”.