De compra millonaria a incógnita total: el enigma de la villa de Shakira y Piqué en Tenerife

La propiedad, situada en la zona conocida como El Rincón, en el municipio de La Orotava, fue adquirida en 2014 y atrajo gran atención por sus características
Hace una década, cuando su relación sentimental todavía era portada mundial y no motivo de titulares por su ruptura, Shakira y Gerard Piqué decidieron invertir en una exclusiva finca en Tenerife.

La propiedad, situada en la zona conocida como El Rincón, en el municipio de La Orotava, fue adquirida en 2014 y atrajo gran atención por sus características: vistas al Atlántico, acceso a dos playas de arena negra y hasta un helipuerto privado, según publicó en su día la revista Semana.

La compra se interpretó entonces como una apuesta por un refugio alejado de la presión mediática, un espacio donde la pareja pudiera disfrutar de privacidad en la Isla. Sin embargo, lo cierto es que muy poco se supo después del uso real que le dieron.

La televisiva María Patiño desvelaba, también en 2023, que la casa estaba a la venta “por 14 millones de euros”.

La zona donde se encuentra la vivienda no es un lugar cualquiera. El Rincón es un espacio protegido dentro del municipio de La Orotava, con fincas agrícolas históricas, acantilados y uno de los paisajes más singulares del norte de Tenerife.

