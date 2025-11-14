Muere Xabier Azkargorta, el ‘Bigotón’ que siempre llevó al CD Tenerife en el corazón

Xabier Azkargorta ha fallecido a los 72 años a causa de complicaciones cardíacas. Se le recuerda internacionalmente por clasificar a Bolivia para el Mundial de 1994, en Estados Unidos, pero su vínculo con el CD Tenerife, pese a no ser especialmente largo -39 partidos-, fue muy especial para El Bigotón.
“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano, quien llevó a nuestra Selección al Mundial de 1994”, dio a conocer uno de sus clubes, Oriente Petrolero (Bolivia).
Xabier Azkargorta fue entrenador del CD Tenerife durante las temporada 89/90 y 90/91, primero sustituyendo a Vicente Miera, siendo destituido posteriormente tras haber lograso salvar al equipo en Primera División.
En 1993 se afincó en Bolivia y entrenó en Chile, México y Japón. Además de al CD Tenerife, en España entrenó a Espanyol, Valladolid y Sevilla.