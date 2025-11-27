Inician los estudios para cambiar a comercial el uso de 30 hectáreas en Güímar

El Pleno del Ayuntamiento de Güímar aprobó, solo con los votos del grupo de gobierno, iniciar los estudios técnicos para valorar una posible ampliación del suelo destinado a uso terciario en el entorno del Polígono Industrial.
La medida, que afecta a unas 30 hectáreas, se plantea como un intento de recalificación de suelo rústico a comercial para impulsar la actividad económica en el municipio. La propuesta será remitida al Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para recabar apoyo institucional.
El acuerdo aprobado menciona expresamente “uso terciario”, una categoría que engloba comercio, restauración, oficinas y otras actividades del sector servicios. Este detalle marcó el tono del debate, ante el temor de la oposición de que el paso inicial derive en un “pelotazo comercial”.
Durante la sesión, el grupo de gobierno defendió que la finalidad del expediente es, únicamente, ampliar el polígono industrial y estudiar las necesidades de suelo del municipio.
La alcaldesa, Luisa Castro, subrayó que la medida es preliminar y no implica efectos urbanísticos inmediatos. “No se verá materializada hasta dentro de varias legislaturas”, afirmó.
La Secretaría municipal intervino para recalcar que el acuerdo tiene un carácter estrictamente “embrionario”.
150 MILLONES
El PSOE llevó el debate al terreno económico. Según sus cálculos, la revalorización del suelo “podría alcanzar los 150 millones de euros si la recalificación llegara a aprobarse”, lo que, en su opinión, convertiría la iniciativa en un “pelotazo urbanístico” con beneficios “muy concentrados”.
Unidas Sí Podemos centró su intervención en la protección del territorio. Recordaron que el área afectada “está próxima al Camino del Socorro y al Malpaís de Güímar”, espacios con valor patrimonial y ambiental. Por su parte, Coalición Canaria alertó sobre el impacto comercial en los pequeños comercios del municipio.
A estas consideraciones se suma un condicionante clave: el trazado previsto del tren del Sur. Un informe municipal señala que parte de las hectáreas “coinciden con el corredor reservado para la futura infraestructura”.