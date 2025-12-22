70.048, el segundo premio de la Lotería de Navidad, pasa de largo por Canarias

El número 70.048 ha sido agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, cantado a las 8:21 horas (hora canaria) en el Teatro Real de Madrid.
Este premio está dotado con 1.250.000 euros a la serie, lo que supone 125.000 euros por décimo.
El número fue cantado por los niños de San Ildefonso en los primeros compases del sorteo, en concreto, en el sexto alambre de la primera tabla.
Los niños Ángel Abaga Elebiyo y Samanta Fuster Jordao han cantado número y premio, y Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangue han extraído las bolas.
El número se ha vendido íntegramente en la Administración 16 de la calle Barquillo, 10, en Madrid.
Los premios de la Lotería de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.
Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.
Los premios de la Lotería de Navidad superiores a 40.000 euros están sujetos a tributación, conforme a la normativa vigente. Los décimos premiados podrán cobrarse desde la misma tarde del sorteo en las entidades bancarias autorizadas y administraciones oficiales.