90.693, el tercer premio de la Lotería de Navidad, el más afortunado para Tenerife

El número 90.693 ha sido agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, cantado a las 10:12 horas (hora canaria) en el Teatro Real de Madrid.
Este premio está dotado con 500.000 euros a la serie, lo que supone 50.000 euros por décimo.
Especialmente afortunada ha resultado Tenerife, pues se ha repartido en diversos puntos: en la gasolinera de La Chasnera, en Granadilla de Abona; en la calle Tolerancia, en Santa Cruz de Tenerife; en el edificio Yaiza de la calle San Agustín, en Los Realejos; en la Carretera General del Norte, en La Victoria de Acentejo; en la plaza Doctor Olivera, en San Cristóbal de La Laguna; en el paseo de La Centinela, en Icod de los Vinos, y en la avenida Coronel Gorrín, en Tamaimo, Santiago del Teide.
Especialmente, este número ha ido a parar a Santa Fe (Santa Cruz de Tenerife), con 50 series.
También ha recaído en el Centro Comercial La Ballena en Las Palmas y en San Fernando, ambos en Gran Canaria; en Frontera, El Hierro, y en Yaiza, Lanzarote.
El número ha caído en Pontevedra, Almería, Badajoz, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, A Coruña, Granada, Málaga, Murcia, Salamanca, Cádiz, Córdoba, Cuenca, Huelva, Baleares, Lugo, Madrid, Navarra, Valencia, Albacete, Alicante, Álava, Asturias, Barcelona, Vizcaya, Cáceres, Ciudad Real, Gerona, Granada, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora.
El número fue cantado en el cuarto alambre de la quinta tabla por los niños de San Ildefonso Aurora Rodríguez Osorio y Armín Rodríguez Osorio, han cantado número y premio, y Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangue.
Los premios de la Lotería de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.
Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.
Los premios de la Lotería de Navidad superiores a 40.000 euros están sujetos a tributación, conforme a la normativa vigente. Los décimos premiados podrán cobrarse desde la misma tarde del sorteo en las entidades bancarias autorizadas y administraciones oficiales.