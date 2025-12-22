loterÍa de navidad 2025

94.273, el sexto quinto premio de la Lotería de Navidad: nada para el Archipiélago

Los premios de la Lotería de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde esta misma tarde
El número 94.273 ha sido agraciado con el sexto quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, cantado a las 11:23 horas (hora canaria) en el Teatro Real de Madrid.

Este premio está dotado con 60.000 euros a la serie, lo que supone 6.000 euros por décimo.

Este número ha regado la localidad de Monzón (Huesca), cuya administración número 1 cuenta con 156 series; y Torrejón de Ardoz (Madrid), con 40 series en la administración número 2 y otra en la administración número 12. También ha llegado 1 serie hasta la administración número 1 de Alcañiz (Teruel).

El número fue cantado en el octavo alambre de la séptima tabla. Los niños de San Ildefonso Adamis Sofía Román Márquez y Evelyn Maldonado Romeral, han cantado número y premio, y Estefanía Ñat Mecheba y Ernesto Ñat Mecheba, han extraído las bolas.

Los premios de la Lotería de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

Los premios de la Lotería de Navidad superiores a 40.000 euros están sujetos a tributación, conforme a la normativa vigente. Los décimos premiados podrán cobrarse desde la misma tarde del sorteo en las entidades bancarias autorizadas y administraciones oficiales.

