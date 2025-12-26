Tenerife lidera el repunte de accidentes de tráfico en Canarias

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha registrado en lo que va de año 11.285 activaciones de recursos sanitarios para atender 8.729 accidentes de tráfico en el conjunto del Archipiélago. Estos datos suponen un incremento del 2% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 11.025 activaciones por 8.635 accidentes de circulación.
El SUC, adscrito a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias y dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, señala que en algunos de estos incidentes fue necesaria la movilización de varios recursos terrestres para su atención.
Por islas, Tenerife es la que ha registrado un mayor número de accidentes, con 3.837 incidentes, seguida de Gran Canaria, con 3.323. A continuación se sitúan Lanzarote, con 737; Fuerteventura, con 523; La Palma, con 223; La Gomera, con 46; y El Hierro, con 40.
Qué hacer ante un accidente de tráfico
Ante el aumento de desplazamientos durante las fiestas navideñas, el SUC recuerda la importancia de la actuación correcta de los testigos de un accidente de tráfico para facilitar una intervención eficaz de los servicios de emergencia y minimizar los daños.
Los profesionales insisten en la aplicación de la conducta PAS, siglas de Proteger, Alertar y Socorrer, como pauta básica de actuación ante cualquier emergencia vial. El primer paso consiste en proteger la zona, señalizando el lugar del accidente y deteniéndose en un punto seguro que permita valorar la situación sin asumir riesgos.
En segundo lugar, se debe alertar al 112, proporcionando información clara y concreta sobre la localización del accidente, el número de heridos y su estado, prestando especial atención a aspectos como el nivel de consciencia, la respiración y la movilidad. Estos datos permiten a los profesionales dimensionar los recursos necesarios en función de la gravedad del incidente.
El tercer paso es socorrer a la víctima, siguiendo en todo momento las indicaciones que los médicos o enfermeros coordinadores del SUC proporcionan por teléfono mediante teleasistencia, mientras los recursos de emergencia se desplazan al lugar.
Cuando una persona se encuentra atrapada en el vehículo, el SUC recomienda, siempre que no exista riesgo, apagar el contacto del coche y seguir estrictamente las instrucciones del personal sanitario, ya que una actuación inadecuada puede agravar las lesiones iniciales.
El Servicio de Urgencias Canario recuerda que no se debe mover ni manipular a la persona herida, ni intentar aliviar lesiones ni administrar alimentos o bebidas, salvo que exista un riesgo inmediato para su seguridad y siempre bajo indicación expresa de los coordinadores sanitarios. Asimismo, se debe vigilar la evolución del afectado y comunicar cualquier cambio relevante a los servicios de emergencia.