Detectan más lotes de agua embotellada afectados por ‘Pseudomonas aeruginosa’: retirada urgente y todos los detalles de la alerta

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la información relativa a la alerta por presencia de Pseudomonas aeruginosa en agua mineral natural envasada en España.
La actualización procede de la comunicación realizada por las autoridades de Castilla-La Mancha a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
Según la nueva información, se ha detectado la presencia de la bacteria en dos nuevos formatos de 5 litros y 8 litros, correspondientes a los lotes 5290425 y L 8050525, además del lote inicialmente comunicado el pasado 27 de noviembre de 2025.
Los productos afectados presentan las siguientes características:
- Nombre del producto: Agua mineral natural
- Marca: Fuente Madre
- Formatos afectados: Botellas de 1,5 L, 5 L y 8 L
- Lotes: 1,5 L (1 040725); 5 L (5290425); 8 L (L 8050525)
- Fecha de caducidad: 31/12/2027
- Condiciones de conservación: Temperatura ambiente
Cómo actuar si tengo lotes de agua afectados
AESAN señala que estos productos están siendo retirados de inmediato de los canales de comercialización.
La distribución se ha realizado inicialmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, aunque no se descarta que haya habido redistribuciones a otras comunidades autónomas.
La información ya ha sido trasladada a las autoridades competentes para verificar la retirada de las unidades afectadas.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio alguno de los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos.