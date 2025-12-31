Aplazada la ‘San Salitre 2026’ en Santa Cruz de Tenerife por la borrasca Francis

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido aplazar la celebración de la San Salitre 2026, prevista inicialmente para este jueves, 1 de enero, ante la alta probabilidad de que el viento supere la fuerza 4 durante el horario de la prueba.
La medida se adopta atendiendo a criterios de seguridad y prevención, con el objetivo de garantizar la integridad de las personas participantes, del personal técnico y del público asistente.
Según ha informado el consistorio, las condiciones meteorológicas adversas podrían afectar tanto al normal desarrollo de la prueba como a la seguridad en el entorno marítimo y costero.
La nueva fecha para la celebración de la quinta edición de la San Salitre queda fijada para el domingo, 11 de enero, una vez las previsiones meteorológicas apunten a un escenario más favorable.
La prueba se desarrollará en Valleseco, en la conocida zona de baño de El Bloque, y está organizada por el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con la dirección técnica de Gesport Canarias y la colaboración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
El programa mantiene los horarios previstos, con el inicio de las pruebas infantiles a las 11:00 horas y la prueba adulta a las 11:30 horas.
Junto a las pruebas competitivas, la San Salitre volverá a contar con el tradicional “Primer baño del año”, una modalidad de carácter lúdico y participativo en la que se premiará el espíritu más original y el atuendo más creativo.