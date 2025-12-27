Alertan de riesgo por atragantamiento en ropa de bebé: marca y productos afectados

El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Rapex) ha emitido una advertencia por riesgo de atragantamiento en ropa de bebé de la marca Babidu.
Según la información difundida por el organismo europeo, el producto afectado es una camisa de manga corta y una funda de pañal destinadas a bebés de hasta 12 meses.
El riesgo se localiza en los pequeños botones de la camisa, que pueden desprenderse con facilidad, lo que supone un peligro de atragantamiento si el menor se los introduce en la boca.
El modelo concreto señalado en la alerta corresponde a una camisa de cuadros azul y blanca, con referencia 40443 y código de barras 8434394209336.
El país notificante de la alerta ha sido España.
La empresa textil Babidu tiene su sede social en la Comunidad Valenciana, aunque sus productos también se comercializan de forma online a través de su página web.
De acuerdo con la información facilitada por el sistema Rapex con fecha 15 de diciembre, se ha procedido a la prohibición de la comercialización del artículo afectado, al no cumplir lo establecido en el Reglamento (UE) número 1007/2011, relativo al etiquetado de los productos textiles.