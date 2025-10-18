Miles de personas denuncian a J&J por vender talco para bebé con un tóxico cancerígeno

Más de 3.000 personas han demandado a Johnson & Johnson (J&J) y a su antigua filial Kenvue UK ante el Tribunal Superior de Londres, acusando a la compañía estadounidense de comercializar durante décadas productos de talco contaminados con asbesto, una sustancia con propiedades similares al amianto y conocida por su potencial efecto cancerígeno.
Según informan medios como BBC y The Guardian, los demandantes reclaman indemnizaciones por daños y perjuicios, al considerar que el uso continuado de los polvos de talco entre 1965 y 2023 causó cáncer de ovario, mesotelioma y otras enfermedades graves.
Los abogados de la acusación sostienen que Johnson & Johnson conocía desde los años 60 la posible presencia de fibras carcinógenas, como la tremolita y la actinolita, en el talco utilizado para sus productos, y que ocultó deliberadamente esta información.
Además, la demanda alega que la empresa presionó a los reguladores británicos para evitar restricciones en la venta de sus cosméticos.
Un portavoz de Kenvue, escindida de J&J en 2023, negó las acusaciones y aseguró que “el talco utilizado cumplía con las normativas requeridas, no contenía asbesto y no causa cáncer”, según recoge Reuters.
La polémica llega apenas una semana después de que un tribunal de California ordenara a Johnson & Johnson pagar más de 800 millones de euros a la familia de una mujer fallecida por mesotelioma, un tipo de cáncer asociado a la exposición al asbesto.
En 2024, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el talco como “probablemente cancerígeno para los humanos”, tras identificar pruebas suficientes en animales y evidencia limitada en humanos.
Johnson & Johnson dejó de vender productos con talco en Europa y Norteamérica en 2023, sustituyéndolo por almidón de maíz, una decisión que justificó por “motivos comerciales” y no por riesgo sanitario.