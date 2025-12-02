Un portal de Belén al estilo ‘Charlie y la fábrica de chocolate’: la basílica de Candelaria más dulce que nunca

Una basílica de Candelaria como si estuviera sacada de Charlie y la fábrica de chocolate. Totalmente comestible y elaborada con varios tipos de chocolate.
Es el proyecto en el que se encuentran inmersos en la Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias (ACYRE Canarias) para dar aún más sabor a la Navidad en las islas.
El objetivo es tan ambicioso como delicicoso. La basílica de Candelaria, realizada por el chef Pablo Castor, cuenta con tres tipos de chocolate (negro, blanco y rosa) y en la elaboración de la misma se han invertido siete días.
Todo en esta basílica de Candelaria se come y ha sido presentada, en la mañana de hoy, en el Centro de Mayores de Candelaria (CERI).