Si vuelas con Binter esta Navidad probarás el nuevo sabor de sus famosas chocolatinas

La compañía aérea Binter lleva la Navidad a sus aviones incorporando, hasta el día 6 de enero, a su servicio a bordo la edición especial de chocolatinas de turrón realizada por Tirma y de distribución limitada. De esta forma, la aerolínea canaria quiere celebrar con sus pasajeros estas fechas con un bocado cremoso con sabor a tradición que llenará de espíritu navideño el #ModoCanario.
El vídeo que anuncia esta novedad cuenta que este año, en la fábrica Tirma, cada chocolatina de Binter se ha bañado de turrón, ilusión y se ha envuelto en cariño y explica que pesará un poco más, pero solo de amor, de esperanza y de todo lo importante para agradecer a los pasajeros que elijan volar con Binter en estas fechas.
Esta es una nueva acción de la aerolínea canaria, dentro de su apoyo a los productos canarios y la búsqueda de la excelencia en el servicio al pasajero.