Binter inaugura vuelos directos con Sevilla y estrena otra conexión desde Tenerife

La aerolínea canaria Binter ha inaugurado los vuelos directos entre Canarias y Sevilla, un estreno que incluye programación desde Gran Canaria y Tenerife con cinco días de operativa a la semana.
La compañía ofrece 20 vuelos semanales para unir las Islas con la capital andaluza.
Los pasajeros mantendrán el servicio diferencial habitual de Binter, que incorpora equipaje de mano en cabina, aperitivo gourmet de cortesía y la conexión gratuita con cualquier aeropuerto del Archipiélago.
Conectividad desde Tenerife y Gran Canaria
En el caso del Aeropuerto de Tenerife Norte, la inauguración fue doble, ya que junto con los vuelos a Sevilla se estrenó la conexión directa con Badajoz.
Ambos actos contaron con la presencia del vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani.
Por parte de Binter asistieron el subdirector Comercial y Negocio Digital, Francisco Hernández, y el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata.
El director Comercial, de Marketing y Comunicación de Binter, Miguel Ángel Suárez, señaló que el crecimiento de la aerolínea ha seguido una línea sostenida en los últimos años. Destacó el propósito de mejorar la conectividad del Archipiélago y mantener la gratuidad de los vuelos en conexión para las rutas nacionales que parten fuera de Canarias.
El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, destacó que estas nuevas rutas permiten reforzar la conectividad desde y hacia Península y señaló que el mercado nacional es el segundo por volumen de visitantes. También afirmó que la programación supera las 412.000 plazas para esta temporada de invierno y que las nuevas conexiones refuerzan la estrategia de diversificación de mercados.
Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, indicó que estas rutas consolidan el papel de Tenerife como destino conectado con la Península y permiten generar nuevas oportunidades económicas y turísticas.
Gran Canaria suma otra conexión
En Gran Canaria también se celebró la puesta en marcha de los vuelos directos a Sevilla, con la asistencia de la subdelegada del Gobierno en Canarias, Teresa Mayans, y del consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo.
Por parte de Binter acudieron Miguel Ángel Suárez, el director de Programación, Gestión de Ingresos y Alianzas, Jonay Lobo, y el director gerente de Atlantis Cargo, José Luis Becerra. El acto contó también con el director del Aeropuerto de Gran Canaria, Julio Peñalver.
Carlos Álamo subrayó que esta temporada la Isla cuenta con vuelos directos con 32 aeropuertos nacionales, un hecho que calificó como sin precedentes. Añadió que estas conexiones permiten ofrecer opciones más cómodas para residentes y viajeros.
Horarios y frecuencias
Los vuelos entre Canarias y Sevilla operarán los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos.
Desde Tenerife Norte, las salidas serán a las 16.10 horas los lunes y a las 16.00 horas el resto de días, con llegada a las 19.20 y 19.10 horas, respectivamente.
Desde Gran Canaria, los vuelos partirán a las 8.30 horas para aterrizar a las 11.40 horas.
El regreso desde Sevilla hacia Tenerife está previsto para las 19.50 horas todos los días de operativa, excepto los lunes, cuando saldrá a las 20.00 horas.
Desde Sevilla a Gran Canaria, la salida será a las 12.20 horas.
Además, se han iniciado los vuelos directos entre Tenerife Norte y Badajoz con dos frecuencias semanales. Estas conexiones se suman a las que ya existen vía Gran Canaria para ofrecer cuatro enlaces a la semana.
Características del servicio de Binter
Los pasajeros de Binter podrán viajar en aviones Embraer E195-E2, un modelo de pasillo único que incorpora mayor espacio entre filas y no cuenta con asiento central.
El servicio incluye aperitivo gourmet de cortesía y las conexiones interinsulares gratuitas gracias a la media de 220 vuelos diarios dentro del Archipiélago.
Los billetes para estas nuevas rutas ya están disponibles a través de los canales habituales: web y app de la aerolínea, teléfono de atención al cliente, agencias de viajes y oficinas en los aeropuertos.