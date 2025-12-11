La borrasca Emilia provocará un fuerte temporal en Canarias: la Aemet alerta de lluvias intensas, viento, oleaje, tormentas y nevadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha nombrado Emilia a una nueva borrasca atlántica que tendrá un gran impacto y que se convertirá en el quinto sistema con nombre de la temporada.
El centro de la baja se situará entre la Península y Canarias desde la medianoche del viernes al sábado, generando un temporal de viento, oleaje, precipitaciones intensas y nieve en zonas altas del Archipiélago, así como lluvias fuertes en el suroeste peninsular y Ceuta.
La información oficial, publicada en un comunicado de la Aemet este jueves, detalla que un frente frío atlántico llegará el viernes 12 al oeste peninsular y, a partir del mediodía, a Canarias.
Una baja asociada al frente se profundizará durante la jornada, dando lugar a la borrasca Emilia, que se situará entre el golfo de Cádiz y el Archipiélago entre el viernes y el domingo 14.
El peor día de Emilia en Canarias
El sábado 13 se prevén rachas muy fuertes de viento de componente norte, que podrán superar los 90 kilómetros por hora en zonas altas de las islas montañosas.
También se esperan chubascos fuertes, con posibilidad de granizo y tormenta, que afectarán sobre todo al norte de estas islas, salvo en El Hierro, donde los acumulados podrán superar los 60 mm en 12 horas.
Las precipitaciones más intensas se concentrarán durante la madrugada y mañana del sábado en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, y a partir del mediodía en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
En las cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, las lluvias serán en forma de nieve.
El temporal marítimo afectará a todas las zonas de navegación del Archipiélago, especialmente el sábado, con viento de fuerza 8 y mar combinada en torno a 6 metros.
Todos los avisos de la Aemet, isla por isla
La Aemet ha activado avisos naranjas (peligro importante) y amarillos (peligro bajo) en todas las islas por viento, lluvias, nevadas, tormentas y fenómenos costeros entre el viernes 12 y el sábado 13.Avisos naranjas (peligro importante)
TENERIFE
Avisos naranjas
- Viernes 12 – Fenómenos costeros: este, sur y oeste (viento del norte de 62 a 74 km/h, fuerza 8).
- Sábado 13 – Viento: norte de Tenerife (rachas de 90 km/h).
- Sábado 13 – Fenómenos costeros: norte, área metropolitana, este, sur y oeste (mar combinada de 5–6 m, con aumentos puntuales).
Avisos amarillos
- Viernes 12 – Viento: norte, este, sur y oeste (80 km/h).
- Viernes 12 – Fenómenos costeros: norte, área metropolitana, este, sur y oeste (fuerza 7, mar 4–5 m).
- Sábado 13 – Lluvias: norte y área metropolitana (15 mm en 1 h / 60 mm en 12 h).
- Sábado 13 – Nevadas: norte (2 cm en 24 h).
- Sábado 13 – Viento: área metropolitana, este, sur y oeste (70 km/h).
- Sábado 13 – Tormentas: norte y área metropolitana.
LA PALMA
Avisos naranjas
- Sábado 13 – Fenómenos costeros: este y oeste.
- Sábado 13 – Viento: cumbres de La Palma (rachas de 90 km/h).
Avisos amarillos
- Viernes 12 – Viento: cumbres, este y oeste (80 km/h).
- Viernes 12 – Fenómenos costeros: este y oeste (fuerza 7, mar 4–5 m).
- Sábado 13 – Lluvias: este y oeste (15 mm en 1 h / 60 mm en 12 h).
- Sábado 13 – Nevadas: cumbres (2 cm).
- Sábado 13 – Tormentas: este y oeste.
LA GOMERA
Avisos naranjas
- Viernes 12 – Fenómenos costeros: en el canal con Tenerife (fuerza 8).
- Sábado 13 – Viento: toda la isla (rachas de 90 km/h).
- Sábado 13 – Fenómenos costeros: toda la isla (mar de 5–6 m, con aumentos).
Avisos amarillos
- Viernes 12 – Viento: toda la isla (80 km/h).
- Viernes 12 – Fenómenos costeros: toda la isla (fuerza 7).
- Sábado 13 – Lluvias: vertiente norte (15 mm en 1 h / 60 mm en 12 h).
- Sábado 13 – Tormentas: toda la isla.
EL HIERRO
Avisos naranjas
- Sábado 13 – Viento: toda la isla (rachas de 90 km/h).
- Sábado 13 – Fenómenos costeros: toda la isla (fuerza 8, mar de 5–6 m).
Avisos amarillos
- Viernes 12 – Viento: toda la isla (80 km/h).
- Viernes 12 – Fenómenos costeros: toda la isla (fuerza 7, mar 4–5 m).
- Sábado 13 – Tormentas: toda la isla.
GRAN CANARIA
Avisos naranjas
- Sábado 13 – Viento: cumbres (rachas de 90 km/h).
- Sábado 13 – Fenómenos costeros: norte, este, sur y oeste (mar de 5–6 m, con puntas de 7 m).
Avisos amarillos
- Viernes 12 – Viento: cumbres, este, sur y oeste (80 km/h).
- Viernes 12 – Fenómenos costeros: norte, este, sur y oeste (fuerza 7).
- Sábado 13 – Viento: norte, este, sur y oeste (70 km/h).
- Sábado 13 – Lluvias: norte (15 mm en 1 h / 40 mm en 12 h).
- Sábado 13 – Tormentas: norte.
- Sábado 13 – Nevadas: cumbres (2 cm).
FUERTEVENTURA
Avisos naranjas
- Sábado 13 – Fenómenos costeros: toda la isla (fuerza 8, mar 5–6 m).
Avisos amarillos
- Viernes 12 – Fenómenos costeros: toda la isla (fuerza 7, mar 4–5 m).
- Sábado 13 – Lluvias: toda la isla (15 mm en 1 h).
- Sábado 13 – Tormentas: toda la isla.
LANZAROTE
Avisos naranjas
- Sábado 13 – Fenómenos costeros: toda la isla (fuerza 8, mar 5–6 m).
Avisos amarillos
- Sábado 13 – Tormentas: toda la isla.
- Viernes 12 – Fenómenos costeros: toda la isla (fuerza 7, mar 4–5 m).
- Sábado 13 – Lluvias: toda la isla (15 mm en 1 h).
El tiempo para los próximos días
La Aemet estima que la situación en Canarias comenzará a mejorar a partir del domingo, con una reducción progresiva del viento y del oleaje.
En el suroeste peninsular también se prevé una mejoría, aunque las precipitaciones podrían extenderse al sureste y este de la Península.
La Agencia actualizará esta información y recomienda consultar sus predicciones y avisos.