Giro radical del tiempo en Canarias: llega mucha lluvia a las Islas

Un extenso frente atlántico, de varios miles de kilómetros, comenzará a influir desde mañana en la mitad occidental de la Península y podría alterar de forma notable el tiempo en las Islas durante el fin de semana, con importantes lluvias, según Meteored.
La interacción entre este sistema y un potente anticiclón situado sobre Europa central favorecerá la aparición de una baja en superficie con desplazamiento retrógrado, un patrón poco habitual que podría dejar un episodio de marcada inestabilidad en el Archipiélago.
Así incidirá la lluvia en Canarias
Aunque el invierno es la estación más lluviosa en Canarias, el escenario que dibuja el modelo europeo para finales de esta semana destaca por su intensidad. Desde primeras horas del viernes, el frente frío asociado a la baja rozará el Archipiélago, dejando lluvias débiles en todas las islas, con una posible intensificación por la tarde en zonas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
El sábado se perfila como la jornada más complicada, especialmente en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, donde las precipitaciones podrían adquirir carácter tormentoso y una intensidad moderada. En La Palma y El Hierro, el episodio sería inicialmente más suave, aunque las lluvias podrían ganar fuerza durante la tarde.
El momento más adverso llegaría entre la madrugada y la mañana del domingo, con especial incidencia en las caras norte de Tenerife y Gran Canaria, donde la orografía podría favorecer precipitaciones persistentes y localmente fuertes. Los modelos apuntan a que los acumulados más destacados se registrarán en las zonas de barlovento de ambas islas, con valores que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado e incluso acercarse a los 200 l/m² mar adentro. En el resto del Archipiélago, las cantidades rondarían los 20 l/m², excepto en El Hierro, donde apenas alcanzarían los 10 l/m².
La lluvia no será el único fenómeno relevante. El estrechamiento de las isobaras entre el anticiclón de las Azores y la baja en superficie generará canales de viento muy intensos. Desde la tarde del viernes, las rachas podrían alcanzar los 70 km/h en las vertientes norte de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. El sábado y la madrugada del domingo, algunos puntos del norte de La Palma, La Gomera y Gran Canaria podrían superar los 80 km/h, llegando puntualmente a los 90 km/h.
El oleaje también será significativo. El sábado se espera un mar muy alterado, con olas de hasta 8 metros en todo el Archipiélago y crestas que podrían superar los 10 metros en zonas del norte de La Palma.
Ante este panorama, se recomienda seguir de cerca los avisos de Aemet, ya que es probable que se activen alertas por lluvia, viento y fenómenos costeros en varias islas. Desde Meteored, se insiste en extremar la precaución en carretera y evitar áreas expuestas al fuerte oleaje.