el tiempo

La Aemet anuncia una bajada de temperaturas en Canarias este jueves: mínimas de 17ºC y viento fuerte

Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 13 de mínima en El Hierro
La Aemet anuncia una bajada de temperaturas en Canarias este jueves: mínimas de 17ºC y viento fuerte
La Aemet anuncia una bajada de temperaturas en Canarias este jueves: mínimas de 17ºC y viento fuerte. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La previsión meteorológica en Canarias para este jueves, 11 de diciembre de 2025, indica que estará poco nuboso al inicio de la jornada, si bien tenderán a aparecer intervalos nubosos con el avance del día, con un predominio de la nubosidad alta por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A últimas horas del día, los cielos aumentarán a nubosos.

  1. La Aemet activa avisos amarillos por viento y fuerte oleaje en Canarias
  2. Una ondulación del chorro polar formará una Dana que afectará a Canarias: la explicación del experto José Miguel ViñasUna ondulación del chorro polar formará una Dana que afectará a Canarias: la explicación del experto José Miguel Viñas

Bajan las temperaturas en Canarias

Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, siendo localmente moderado en vertientes del sur.

Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 13 de mínima en El Hierro.

El viento soplará flojo a moderado del nordeste, girando a norte a últimas horas. En cumbres centrales, soplará moderado de componente norte con intervalos de fuerte.

Provincia de Las Palmas

La previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas para este jueves indica que en Gran Canaria estará poco nuboso al inicio del día tendiendo a intervalos nubosos con predominio de la nubosidad alta y aumentando a últimas horas a nuboso en el norte.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos durante la segunda mitad del día, según ha informado la Aemet.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, siendo localmente moderado en vertientes sur. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 17ºC de mínima y los 22ºC de máxima.

Respecto al viento, en general será flojo a moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste por la tarde.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas