Una ondulación del chorro polar formará una Dana que afectará a Canarias: la explicación del experto José Miguel Viñas

Un chorro polar continúa impulsando sucesivas borrascas por el Atlántico Norte, origen del frente que este miércoles cruza la Península, según el meteorólogo de Meteored José Miguel Viñas.
Desde primera hora, este sistema está dejando lluvias en el suroeste y en la zona central, mientras que el Mediterráneo permanece al margen, con nubes medias y altas sin precipitaciones.
El paso del frente provocará un descenso térmico generalizado, tanto en la Península como en Canarias, donde también podría aparecer alguna lluvia débil y puntual.
Este frente se asocia a una borrasca profunda situada al norte de las Islas Británicas. Aunque también generará lluvias abundantes en Francia, su avance quedará limitado por una dorsal anticiclónica que domina centroeuropa e Italia, y que se reforzará aún más a partir del jueves.
Por este motivo, gran parte del continente vivirá un fin de semana estable y con temperaturas más altas de lo habitual. La excepción será la Península Ibérica, donde, al contrario que en el resto de Europa, se mantendrán las lluvias y el ambiente fresco.
Incidencia del chorro polar
Mañana, jueves 11, se aproximará un nuevo frente, también impulsado por el chorro polar, que comenzará a cargar de nubosidad la vertiente atlántica. Por la noche, las precipitaciones serán abundantes en el oeste de Galicia, con posibilidad de extenderse al noroeste y al extremo occidental peninsular.
Además, se formarán nieblas densas en amplias zonas del interior, especialmente en ambas mesetas, el valle del Ebro y el interior de Cataluña. Las temperaturas descenderán ligeramente en el litoral mediterráneo y se mantendrán sin grandes cambios en el resto del país.
El viernes, este frente cruzará la Península dejando lluvias significativas en la mitad occidental. También nevará en los Montes de Toledo y en el Sistema Central, con cotas entre los 1.200 y 1.400 metros en el noroeste y entre 1.500 y 1.800 metros en el centro.
Las temperaturas seguirán bajando por el paso del frente y por la formación de una DANA en el entorno del Golfo de Cádiz, que durante el fin de semana quedará anclada sobre Marruecos. Este fenómeno generará chubascos y tormentas en el mar de Alborán, en el litoral mediterráneo andaluz, Ceuta, Melilla y la Región de Murcia.
En estas áreas los valores térmicos tenderán a descender, mientras que en el noroeste peninsular se registrarán ligeros ascensos.
A comienzos de la próxima semana, la DANA se desplazará hacia el Mediterráneo Occidental, avanzando desde Marruecos hacia Argelia y Túnez, y afectando también a Baleares.
Este escenario dejará un episodio de lluvias destacadas en la fachada mediterránea y en el archipiélago balear, con posibilidad de chubascos tormentosos localmente intensos.
Meteored continuará siguiendo la evolución de la situación atmosférica para informar de cualquier cambio relevante.