Retoman la búsqueda de la quinta víctima de la tragedia en Los Gigantes

La piscina donde se produjo el incidente estaba precintada y vallada, advirtiendo del peligro
Una ola gigante arrastra a 11 personas en Tenerife: hay 5 heridos graves
Retoman la búsqueda de la quinta víctima de la tragedia en Los Gigantes.
La Guardia Civil ha retomado este miércoles el dispositivo de búsqueda de la persona que desapareció en la tarde del pasado domingo tras un golpe de mar en la piscina natural de ‘Isla Cangrejo’, en Santiago del Teide, y que provocó la muerte de cuatro turistas.

En las labores de búsqueda, que se mantienen por tercer día con los mismos medios, entre ellos el servicio marítimo de la Guardia Civil, patrullas de Seguridad Ciudadana, mientras los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) operarán en función de las condiciones del mar, según han confirmado fuentes de la Benemérita a Europa Press.

Además, ayer, también participó una embarcación de Salvamento Marítimo y el Helimer.

Canarias se mantiene desde el viernes, habiéndose actualizado la situación el pasado lunes, en prealerta por fenómenos costeros con oleaje de mar combinada de tres a cuatro metros y medio, y la piscina donde se produjo el incidente estaba precintada y vallada, advirtiendo del peligro.

