Estas son las zonas de baño más peligrosas de Tenerife

Canarias vuelve a afrontar un fin de semana marcado por el luto tras varios accidentes mortales relacionados. La concatenación de accidentes—algunos en zonas precintadas, otros en espacios de alto riesgo pese al buen tiempo aparente— ha impulsado de nuevo la reflexión, especialmente, sobre zonas de baño más peligrosas de Tenerife.
La meteoróloga Vicky Palma recordó esta mañana, en Televisión Canaria, que los datos no dejan lugar a dudas: la mayoría de muertes por fenómenos costeros en Canarias se producen en jornadas sin avisos oficiales, en días aparentemente tranquilos que inducen a una falsa sensación de seguridad.
Los Gigantes: el epicentro de la tragedia y uno de los puntos más peligrosos de Tenerife
La tragedia más grave del fin de semana se volvió a concentrar en el suroeste de Tenerife, en la piscina natural de Isla Cangrejo, donde un golpe de mar arrastró el domingo a varias personas que se encontraban en la zona a pesar de que estaba precintada por riesgo de oleaje.
La violencia de la ola superó la plataforma y arrastró a los bañistas mar adentro, provocando cuatro muertes.
El suceso recuerda episodios anteriores en piscinas naturales tinerfeñas, donde el atractivo visual compite directamente con un riesgo extremo.
Norte de Tenerife: playas salvajes, corrientes y mar impredecible
El litoral norte, ya recogido en reportajes previos de Diario de Avisos, concentra varias de las playas más peligrosas de la Isla:
Benijo, Almáciga y la costa de Anaga
- Oleaje muy fuerte.
- Resacas intensas.
- Playas sin vigilancia.
- Terreno abrupto y cambios bruscos de mar.
Aunque son enclaves icónicos para el turismo, su peligrosidad es elevada prácticamente todo el año.
Los Patos (La Orotava)
Además del riesgo por desprendimientos, el mar suele presentar condiciones severas que desaconsejan el baño, especialmente en días de mar de fondo.
El Tancón: uno de los enclaves más peligrosos de Canarias
El artículo publicado por Diario de Avisos en 2021 describía El Tancón con precisión:
“La marea succiona todo lo que encuentra. Te engulle. No puedes escapar.”
Esta cueva volcánica, situada también en Santiago del Teide, ha sido escenario de varios accidentes graves a lo largo de los años.
Su funcionamiento natural —una especie de cámara que respira al ritmo del océano— hace que entrar en ella, incluso cuando parece calmada, pueda convertirse en una trampa mortal.
¿Por qué Tenerife acumula tantos accidentes en el mar?
Los datos y reportajes del propio periódico apuntan a varios motivos:
- Ausencia de vigilancia en la mayoría de zonas naturales.
- Acceso a piscinas y charcos expuestos aunque estén precintados.
- Oleaje y resacas que no avisan, incluso con el cielo despejado.
- Exceso de confianza de bañistas y paseantes.
- Búsqueda de fotos y vídeos en lugares muy peligrosos.
Zonas más peligrosas de Tenerife
- Isla Cangrejo (Los Gigantes)
- El Tancón
- Charcos del norte
- Benijo
- Almáciga
- Los Patos
- Paseo marítimo de Puerto de la Cruz
- Espigones y muelles en zonas turísticas