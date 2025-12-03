El Cabildo promueve la transformación de La Palma con el Fdcan

El Cabildo de La Palma sigue trabajando para transformar la isla a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), que este año dispone de una cuantía de 15,4 millones de euros, financiado en un 80% por el Gobierno de Canarias y en un 20% por el Cabildo de La Palma.
El presidente insular, Sergio Rodríguez, defiende la importancia de este programa para desarrollar actuaciones vinculadas a la dinamización económica, la mejora de infraestructuras y la cohesión territorial. “Seguimos apostando por un trabajo coordinado con los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas a la ciudadanía, para dar respuesta a las principales demandas de nuestras palmeras y nuestros palmeros, así como para seguir reforzando el atractivo de La Palma para quienes nos visitan”, explica.
Rodríguez incide en que el Fdcan, junto al Plan de Cooperación Municipal o el Programa Insular de Desarrollo Local (PIDL), es clave para continuar construyendo el futuro de La Palma.
Entre las actuaciones clave que contempla el Fdcan, se encuentran el Parque Cultural Islas Canarias, en Los Llanos, un proyecto que cuenta con una inversión de superior a los 13 millones de euros y que incorporará un teatro-auditorio como edificio principal, además de salas de conferencias, vestíbulos, oficinas, cafetería y otros espacios destinados a la actividad artística y social.
En el caso de las zonas rurales, que son una de las principales apuestas del actual equipo de gobierno, cabe destacar el impulso que se está dando a Puntagorda a través del proyecto del restaurante de Izcagua, que se situará junto al Mercadillo del Agricultor y los miradores flotantes.