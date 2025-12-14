Cae otro balcón en Tenerife tras el paso de la borrasca Emilia

No es el primer incidente de este tipo registrado en Tenerife durante el fin de semana. La caída de parte de un balcón en la Isla ha vuelto a obligar a acotar una zona urbana tras desprenderse varios cascotes sobre la vía pública por el paso de la borrasca Emilia.
El suceso se ha producido en la calle Patricio Aran de Prado, junto al barranco de Santos, en Santa Cruz de Tenerife. Los cascotes cayeron sobre la acera situada justo debajo y sobre unas escaleras de acceso a un comercio de motor ubicado en ese punto.
Además, en las inmediaciones hay una cafetería y vehículos aparcados, aunque por el momento se desconoce si se han producido daños materiales o personales.
Tras el desprendimiento, la zona afectada fue precintada y se procedió al corte del acceso a la calle, mediante la colocación de vallas que impiden el paso de peatones.
El desprendimiento podría estar relacionado con los efectos del temporal que ha afectado a Tenerife durante las últimas horas, en especial con fuertes rachas de viento.
Otro balcón ‘voló’ en Puerto de la Cruz
Este incidente se suma al ocurrido el sábado en Puerto de la Cruz, en la zona de San Telmo, donde un balcón de aluminio con ventanales se desprendió de una vivienda debido al paso de la borrasca Emilia.
El momento fue grabado en vídeo y se difundió ampliamente en redes sociales.
En ese caso, no se produjeron daños personales.