La Aemet avisa a Canarias de especial incidencia de la calima a partir de esta hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes una jornada con intervalos nubosos en el norte y nordeste del Archipiélago, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos. Por la tarde y la noche se prevé un aumento de nubes medias y altas.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con máximas de 23 grados en Tenerife y mínimas de 14 grados en El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste con intervalos del este; en cumbres, será moderado del este.
La Aemet advierte de que la calima en altura puede afectar al Archipiélago desde el mediodía.
En el mar, el viento será del este o nordeste fuerza 4 o 5, arreciando temporalmente a 6 en el sureste y extremo noroeste, con fuerte marejada. Cerca de la costa nordeste, se prevé fuerza 3 o 4 y marejada, y en la costa oeste mar variable de 1 a 3 metros.
El tiempo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Tenerife
Nuboso por la mañana en la vertiente norte y suroeste. En el resto, cielo poco nuboso o despejado. Por la tarde y noche habrá intervalos de nubes medias y altas, sin descartar lluvia débil en zonas altas.
Existe baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día, especialmente en la vertiente sur.
Temperaturas: pocos cambios.
Viento: moderado del nordeste, con intervalos fuertes en el sureste que amainarán por la tarde. En medianías y zonas altas rolará a este y sureste.
Santa Cruz de Tenerife: 18 / 21 ºC.
La Gomera
Intervalos nubosos en el norte por la mañana y poco nuboso en el resto, tendiendo por la tarde a nubes medias y altas.
Baja probabilidad de calima ligera en altura en la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente sur.
Temperaturas: pocos cambios.
Viento: moderado del nordeste, tendiendo a flojo tras el mediodía; en medianías y zonas altas rolará a sureste.
San Sebastián de La Gomera: 19 / 23 ºC.
La Palma
Nuboso en el norte y este, sin descartar lluvia débil de madrugada. Poco nuboso en el resto con algún intervalo en la vertiente oeste.
Temperaturas: pocos cambios.
Viento: moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la zona de El Paso y en los extremos sureste y noroeste. En medianías y zonas altas rolará a este y sureste durante la tarde.
Santa Cruz de La Palma: 16 / 21 ºC.
El Hierro
Intervalos nubosos en el norte durante la mañana y poco nuboso en el resto, tendiendo por la tarde a intervalos de nubes medias y altas.
Baja probabilidad de calima ligera en altura en la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente sur.
Temperaturas: pocos cambios.
Viento: moderado del nordeste; en medianías y zonas altas rolará a sureste en la tarde.
Valverde: 13 / 15 ºC.
El tiempo en la provincia de Las Palmas
Gran Canaria
Nuboso en el norte por la mañana y poco nuboso o despejado en el resto. Por la tarde, nubes medias y altas.
Baja probabilidad de calima ligera en altura en la segunda mitad del día, principalmente en el sur.
Viento: flojo a moderado del nordeste en costas y del este o sureste en medianías y zonas altas.
Las Palmas de Gran Canaria: 19 / 22 ºC.
Fuerteventura
Poco nuboso o despejado, con nubes medias y altas por la tarde y calima ligera en altura de forma probable.
Temperaturas: máximas en ligero ascenso; mínimas en ligero descenso.
Viento: flojo a moderado del nordeste.
Puerto del Rosario: 18 / 23 ºC.
Lanzarote
Poco nuboso o despejado, con nubes medias y altas durante la tarde.
Baja probabilidad de calima ligera en altura en la segunda mitad del día.
Viento: flojo a moderado del nordeste.
Arrecife: 17 / 23 ºC.