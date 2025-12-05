el tiempo

La Aemet avisa a Canarias de especial incidencia de la calima a partir de esta hora

Las temperaturas experimentarán pocos cambios
Calima en Canarias. DA
Calima en La Laguna. Sergio Méndez
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes una jornada con intervalos nubosos en el norte y nordeste del Archipiélago, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos. Por la tarde y la noche se prevé un aumento de nubes medias y altas.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con máximas de 23 grados en Tenerife y mínimas de 14 grados en El Hierro.

El viento soplará moderado del nordeste con intervalos del este; en cumbres, será moderado del este.

La Aemet advierte de que la calima en altura puede afectar al Archipiélago desde el mediodía.

En el mar, el viento será del este o nordeste fuerza 4 o 5, arreciando temporalmente a 6 en el sureste y extremo noroeste, con fuerte marejada. Cerca de la costa nordeste, se prevé fuerza 3 o 4 y marejada, y en la costa oeste mar variable de 1 a 3 metros.

El tiempo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Tenerife

Nuboso por la mañana en la vertiente norte y suroeste. En el resto, cielo poco nuboso o despejado. Por la tarde y noche habrá intervalos de nubes medias y altas, sin descartar lluvia débil en zonas altas.
Existe baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día, especialmente en la vertiente sur.
Temperaturas: pocos cambios.
Viento: moderado del nordeste, con intervalos fuertes en el sureste que amainarán por la tarde. En medianías y zonas altas rolará a este y sureste.
Santa Cruz de Tenerife: 18 / 21 ºC.

La Gomera

Intervalos nubosos en el norte por la mañana y poco nuboso en el resto, tendiendo por la tarde a nubes medias y altas.
Baja probabilidad de calima ligera en altura en la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente sur.
Temperaturas: pocos cambios.
Viento: moderado del nordeste, tendiendo a flojo tras el mediodía; en medianías y zonas altas rolará a sureste.
San Sebastián de La Gomera: 19 / 23 ºC.

La Palma

Nuboso en el norte y este, sin descartar lluvia débil de madrugada. Poco nuboso en el resto con algún intervalo en la vertiente oeste.
Temperaturas: pocos cambios.
Viento: moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la zona de El Paso y en los extremos sureste y noroeste. En medianías y zonas altas rolará a este y sureste durante la tarde.
Santa Cruz de La Palma: 16 / 21 ºC.

El Hierro

Intervalos nubosos en el norte durante la mañana y poco nuboso en el resto, tendiendo por la tarde a intervalos de nubes medias y altas.
Baja probabilidad de calima ligera en altura en la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente sur.
Temperaturas: pocos cambios.
Viento: moderado del nordeste; en medianías y zonas altas rolará a sureste en la tarde.
Valverde: 13 / 15 ºC.

El tiempo en la provincia de Las Palmas

Gran Canaria

Nuboso en el norte por la mañana y poco nuboso o despejado en el resto. Por la tarde, nubes medias y altas.
Baja probabilidad de calima ligera en altura en la segunda mitad del día, principalmente en el sur.
Viento: flojo a moderado del nordeste en costas y del este o sureste en medianías y zonas altas.
Las Palmas de Gran Canaria: 19 / 22 ºC.

Fuerteventura

Poco nuboso o despejado, con nubes medias y altas por la tarde y calima ligera en altura de forma probable.
Temperaturas: máximas en ligero ascenso; mínimas en ligero descenso.
Viento: flojo a moderado del nordeste.
Puerto del Rosario: 18 / 23 ºC.

Lanzarote

Poco nuboso o despejado, con nubes medias y altas durante la tarde.
Baja probabilidad de calima ligera en altura en la segunda mitad del día.
Viento: flojo a moderado del nordeste.
Arrecife: 17 / 23 ºC.

