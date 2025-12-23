La primera calle 100% Sostenible de Canarias ya está en Santa Cruz: 180 aparcamientos y carga solar

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, acompañado por la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, y los concejales de Obras y Calidad de Vida, Javier Rivero y Alicia Cebrián, presentó esta mañana la culminación de las obras de la Calle 100% Sostenible, “la primera de Canarias, que cuenta con 180 estacionamientos a la sombra, bajo placas fotovoltaicas que alimentan los cargadores para coches eléctricos, de los que cuatro son de carga semirrápida, que tardan 20 minutos, y ocho de carga normal, que abastecen al vehículo por completo en unos 45 minutos”, avanzó el regidor capitalino.
Bermúdez puso en valor “que agradecemos la subvención de la consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que nos permite presentar hoy una instalación que es pionera en nuestro municipio e incluso en todo el Archipiélago”. El regidor detalló que “esta instalación nos permite disponer de 180 plazas de aparcamiento con sombra que, además, a través de las placas fotovoltaicas, emiten energía limpia a la red, la misma energía que consumen toda la avenida de Anaga, incluyendo semáforos y también la iluminación de las farolas”.
“Es una manera de visibilizar -reiteró el alcalde- un concepto en el que estamos profundizando en Santa Cruz desde hace ya mucho tiempo, que no es otro que el de la sostenibilidad desde el punto de vista energético” y enfatizó que “precisamente, para ello hemos cumplido diversos compromisos que tienen que ver con la menor emisión de CO2, fundamentada, entre otros perfiles, con la implantación de este tipo de energía solar en nuestras dependencias municipales, nuestros campos de fútbol, en prácticamente todas y cada una de las instalaciones que dependen del Ayuntamiento, por lo que estamos en la senda de disminuir la huella de carbono”.
Por su parte, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, puso de manifiesto que “en primer lugar, agradecemos al alcalde y a su corporación la primera diligencia en la ejecución de la parte que les tocaba de los 5,3 millones de euros destinados al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino” y agregó que “desde la consejería, a través de los fondos Next Generation, se han destinado estos fondos a infraestructuras como esta, donde hemos ejecutado 1,4 millones de euros para estas 180 plazas de aparcamiento con cargadores que cumplen dos objetivos básicos, como son mejorar la movilidad de la ciudad y permitir una carga limpia de coches eléctricos”.
“Estas 180 plazas de estacionamiento -detalla De León- están cerca de nódulos de transporte importantes, como puede ser el Intercambiador, el tranvía o el puerto, y además se realiza de una manera sostenible, ya que las placas instaladas en este aparcamiento, abastecen a la red de la calle y además a los cargadores” y añade que “de esta manera, la ciudadanía puede venir a recargar aquí sus vehículos eléctricos y no les cuesta nada a los usuarios, ni al Ayuntamiento, con lo que las arcas públicas no soportan gasto”.
“De esta manera -argumentó la consejera de Turismo y Empleo-, también se consigue otro objetivo y es que se emita menos CO2 y, por tanto, las ciudades sean cada vez más sostenibles, precisamente los hitos que promovíamos a través de los planes de sostenibilidad turística al destino” y afirma que “esta fórmula transforma las ciudades que lo han llevado a cabo, por lo que favorecen la movilidad y se suma a los hitos climáticos y, por tanto, entendemos que la consejería está dando respuesta con los ayuntamientos y empleamos esos fondos europeos de los que ya hemos ejecutado el 80 % de las diferentes convocatorias que teníamos”.
Javier Rivero, concejal de Obras, puso el acento en que “estamos profundizando en Santa Cruz desde hace ya mucho tiempo, una estrategia que hoy, a través del área de Infraestructura, Servicios Públicos y Planificación Estratégica da un paso decisivo hacia la sostenibilidad con la inauguración de la primera calle 100% sostenible de la ciudad y de toda Canarias”. El edil explicó que, “una vez concluida la obra civil de este espacio y la instalación de las placas fotovoltaicas, lo que ahora presentamos son los cargadores, que aunque estaban instalados necesitamos entre 5 y 6 meses en terminar todos los trámites con industria”.
“Tenemos estos cargadores -especificó Rivero- que son cuatro cabinas, es decir, ocho de carga normal, donde los vehículos tardan aproximadamente 45 minutos en llenar el tanque, que es el tiempo que tienes permitido de estacionamiento al lado de los mismos” y, por otra parte, “los otros cuatro de carga semirrápida, cuya duración de llenado no supera los 20 minutos”. Rivero concluyó señalando que “las personas vienen, aparcan, y tienen su espacio reservado para llenar el tanque y se van, por lo que no dejan sus coches estacionados al lado de los cargadores, lo que permite la rotación y que el servicio sea gratuito y para todos”.