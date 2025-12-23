Santa Cruz prepara el XXXI Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ultima los detalles para la trigesimoprimera edición de su Concierto de Navidad, que tendrá lugar este jueves, 25 de diciembre, en la Dársena de Los Llanos de la capital tinerfeña, a partir de las 19.30 horas. Precisamente, hoy martes a esa misma hora comienza el ensayo general en el que se realizan las comprobaciones de sonido e iluminación del escenario y se replica el programa musical planteado con todos los solistas y la Orquesta Sinfónica de Tenerife, con el maestro Pablo González al frente.
En esta edición, el Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife va a contar como solistas con la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, el tenor Juan Antonio Sanabria y el violinista Javier Comesaña. La Sinfónica de Tenerife ofrecerá un viaje danzado por obras de Bernstein, Brahms, Bizet y Sarasate, entre otros autores, con piezas de ópera, zarzuela y repertorio sinfónico, en una velada de marcado espíritu festivo.
El concierto se retransmitirá para toda España a través de La 2 de Televisión Española y por el Canal Internacional de TVE para su visualización desde cualquier parte del mundo.
SOLIDARIDAD
La recaudación por la venta de entradas se destinará íntegramente a tres ONG: Fundación Canaria Pequeño Valiente, Down Tenerife y Hermanitas de los Ancianos Desamparados. A esta iniciativa solidaria se suma la Fundación DISA, que añade 20.000 euros a la cuantía total que se obtenga.
El XXXI Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife cuenta con el patrocinio institucional de Tenerife Despierta Emociones, Gobierno de Canarias, Sociedad de Desarrollo e Iftsa, a lo que se añaden otras entidades públicas y privadas, al igual que en la colaboración para hacerlo realidad.
El concierto comenzará con la obertura de Ruslán y Liudmila, de Glinka, que dará paso a algunos de los hitos del arte vocal, como la Habanera de Carmen, de Bizet, y Maria y el Mambo de West Side Story, de Bernstein. La velada continuará con el segundo movimiento de la Sinfonía española, de Lalo, y los Aires gitanos, de Sarasate.
La Danza húngara nº 5, de Brahms, y las Danzas de Galánta, de Kodály, precederán a un bloque de zarzuela, hasta llegar a los villancicos -incluyendo Una sobre el mismo mar– y, para terminar, la Marcha Radetzky, de Johann Strauss padre.