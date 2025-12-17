Canarias, bajo un nuevo episodio de lluvias persistentes hasta el domingo

La atmósfera seguirá muy activa en los próximos días y el tiempo inestable continuará dominando el panorama meteorológico en buena parte del país, incluida Canarias, según el último análisis de Meteored, basado en el modelo europeo.
Desde este miércoles y hasta el domingo, se sucederán varios sistemas atmosféricos —una baja asociada a una DANA, el paso de frentes fríos y la llegada de nuevas vaguadas en altura— que favorecerán episodios de lluvias persistentes y, en zonas de montaña, también nevadas en varios puntos del territorio Nacional. De acuerdo con Meteored, en algunas regiones se podrán superar los 50 litros por metro cuadrado en el acumulado del episodio.
En el caso de Canarias, las precipitaciones ya se están produciendo, especialmente en Gran Canaria, donde las lluvias han sido persistentes. El Archipiélago figura entre las zonas donde el modelo europeo prevé acumulados significativos a lo largo de estos días.
En la Península, el episodio comenzó con lluvias asociadas al descuelgue de una DANA hacia el Estrecho, afectando al área mediterránea, mientras que en las próximas horas un nuevo frente frío entrará por el noroeste, con precipitaciones que se extenderán desde Galicia hacia el resto del territorio peninsular.
Según Meteored, el tiempo borrascoso no dará tregua y las lluvias continuarán avanzando de oeste a este durante el viernes, con mayor incidencia inicial en el oeste y el centro, para desplazarse posteriormente hacia el Mediterráneo.
Durante el fin de semana, nuevos frentes asociados a una baja situada sobre las islas británicas volverán a dejar precipitaciones generalizadas, especialmente persistentes en el noroeste peninsular y en zonas de montaña.
En este contexto, Canarias seguirá bajo un escenario de inestabilidad, con chubascos que podrán repetirse en distintos puntos del Archipiélago.
Meteored señala que, además de las lluvias, la entrada de aire más frío en capas altas de la atmósfera favorecerá un ambiente más invernal, con un descenso generalizado de las temperaturas, más acusado en las máximas, y nevadas en áreas de montaña de la Península.