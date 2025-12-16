Llega una nueva vaguada y así afectará a Canarias

El tiempo continuará inestable en Canarias durante los próximos días, tras el paso de la borrasca Emilia, como consecuencia de la entrada de una pequeña vaguada, un escenario que favorecerá la aparición de lluvias, un ligero descenso de las temperaturas y episodios de viento, con mayor incidencia en las islas de mayor relieve.
Las precipitaciones se concentrarán principalmente en zonas del norte y en áreas de interior, dejando una estampa claramente otoñal.
En las capitales y en el norte del Archipiélago, los termómetros se moverán en valores contenidos, sin superar los 22 grados, mientras que en las vertientes sur se registrarán temperaturas algo más suaves, aunque alejadas de un ambiente plenamente veraniego.
Precipitaciones intermitentes y repartidas
Las previsiones apuntan a lluvias débiles y de carácter irregular en el norte de las islas, frente a un tiempo más estable y soleado en el sur. A pesar de ello, los expertos aconsejan no bajar la guardia, ya que el viento irá ganando presencia con el avance de las jornadas.
En el norte de Gran Canaria, los acumulados podrían superar los 30 litros por metro cuadrado en puntos concretos, mientras que en el norte de Tenerife podrían rebasarse los 10 litros. También se esperan precipitaciones puntuales en islas más secas como Fuerteventura y Lanzarote, especialmente en sectores del oeste.
En el caso de El Hierro, las lluvias podrían afectar al noreste de la isla, con especial incidencia en Valverde, donde se estima que los registros podrían situarse en torno a los 4 litros por metro cuadrado.
Otro de los elementos a vigilar será el viento de componente norte, que podría soplar con rachas fuertes o muy fuertes entre la tarde de este martes y la jornada del miércoles. Las áreas más expuestas a estas condiciones serán las cumbres centrales de Tenerife, así como zonas elevadas de Gran Canaria y La Gomera.
Prealerta activada en el litoral
En este contexto, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, mantiene activa la prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago, atendiendo a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y dentro del marco del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La medida afecta al litoral norte y oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, así como a la costa norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.