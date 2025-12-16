El momento ‘Stranger Things’ en plena borrasca Emilia en Tenerife: “Por ahí sale Vecna”

Una escena grabada el pasado fin de semana en Santa Cruz de Tenerife, durante el paso de la borrasca Emilia, se ha abierto camino en TikTok a golpe de desconcierto y comentarios originales por parte de los usuarios. Y es que en apenas 48 horas el vídeo, compartido por xwhosyira, se ha reproducido más de un millón de veces.
En el vídeo —difundido en las últimas horas— se aprecia lo que parece el desbordamiento de una alcantarilla (o, al menos, un punto de la red que no logra absorber el caudal), con agua y restos arrastrados por la corriente sobre la calzada.
La imagen ha funcionado como chispa perfecta para el humor en redes: “Por ahí sale el Demogorgon y Vecna”, bromea un usuario; “La formación del azotamentes”, añade otro, mientras no faltan quienes lo bautizan directamente como “Cosas más extrañas temporada 6”. También hay referencias a IT: “Por ahí se llevaron a Georgie”, comenta alguien, y otro remata: “Si te acercas y te ofrecen un globo mejor vete”.
Entre chiste y chiste, se cuela la duda que más se repite: si lo que se ve podría ser “algún animal”. “No serán animales, ¿verdad?”, pregunta una persona. Otros tiran de imaginación: “¿Eso no será un capibara?”, “pobre castor”, o directamente: “¡Es un gato o un perro que necesita ayuda!”.
Como suele ocurrir cuando una escena de este tipo se viraliza, los comentarios también derivan hacia una de las causas más señaladas en episodios de atascos: las toallitas húmedas. “Que la gente siga tirando las toallitas al váter es un tema…”, advierte una usuaria. “Deberían estar prohibidas”, sentencia otra. Y hay quien lo da por hecho: “Son toallitas… ahí tenemos la prueba”.
Más de 2.000 incidencias en Canarias por la borrasca Emilia
Más allá del tono ligero, el vídeo llega en pleno balance del temporal. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias contabilizó 2.225 incidencias en el Archipiélago vinculadas al paso de la borrasca Emilia en los últimos tres días, un episodio que durante el fin de semana obligó a activar distintas situaciones de alerta máxima, alerta y prealerta por mala mar, viento, lluvia, nieve y tormentas, además de riesgo de inundaciones costeras.
Según ese recuento, el balance abarca desde las 08:00 horas del viernes 12 de diciembre hasta la misma hora del lunes 15 de diciembre. En ese periodo, la provincia de Las Palmas registró 1.353 incidencias y la demarcación de Santa Cruz de Tenerife, 872. Por islas, el 112 gestionó 1.230 incidentes en Gran Canaria, 800 en Tenerife, 66 en Lanzarote, 57 en Fuerteventura, 42 en La Palma, 26 en La Gomera y 4 en El Hierro.
La mayoría de los avisos se correspondieron con desprendimientos en la vía pública (ornamentos navideños, macetas, cristales o cables), problemas en la circulación sin accidentes, incidencias en suministros básicos (agua, electricidad o telecomunicaciones) y achiques de agua en viviendas y calles, entre otros.
Mientras la normalidad se recupera tras el temporal, el vídeo de Santa Cruz deja una doble lectura: la del agua buscando salida donde puede… y la de un ingenio colectivo que convierte un susto urbano en una cascada de memes.
