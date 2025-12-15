Cifra récord en el 112: la borrasca Emilia provoca más de dos mil incidencias en Canarias

El paso de la borrasca ‘Emilia’ ha dejado unas 2.225 incidencias atendidas en las Islas Canarias, lo que supone una cifra récord en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.
Así lo ha dicho este lunes el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde hizo especial hincapié en la labor realizada por los servicios de emergencias de todo el archipiélago.
De igual modo, incidió en la respuesta cívica de los ciudadanos que, “en su gran medida”, evitaron los desplazamientos y colaboraron “en todo momento” con las autoridades para que se produjera el menor número posible de incidencias.
Cabello apuntó que, para hacerse una idea de la fuerza de la borrasca, se registraron picos de viento de 158 kilómetros por hora en Izaña (Tenerife) y de 123 kilómetros por hora en Gando (Gran Canaria).
Mientras, sobre la lluvia, sólo en la jornada del sábado se acumularon unos 150 litros en San Mateo (Gran Canaria) y 92 litros en Candelaria (Tenerife).
En cuanto al oleaje, llegaron a superar los siete metros en varias zonas del archipiélago y, finalmente, las tormentas hicieron que se registraran más de 5.000 rayos.