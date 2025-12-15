La borrasca Emilia provoca importantes incidencias en las zonas de baño de La Laguna

El paso de la borrasca Emilia por Tenerife ha dejado incidencias localizadas, principalmente en zonas del litoral del municipio de La Laguna, con daños materiales, desprendimiento de vallas y acumulación de escombros.
Una de las zonas de baño más afectadas ha sido en Jover, donde se han registrado daños en vallas, una carretera cubierta de escombros y la rotura de una tubería de agua.
En Bajamar, los efectos del temporal se han dejado notar especialmente en las baldosas, el vallado y en el mobiliario urbano, como consecuencia del fuerte oleaje y el viento asociado a la borrasca.
Por el contrario, en zonas como La Punta y La Barranquera, hasta el momento no se han detectado afecciones ni daños reseñables, aunque los servicios municipales continúan realizando inspecciones preventivas.
En San Juani, la principal incidencia ha sido una carretera llena de escombros, mientras que en Campin no se han registrado daños ni situaciones de riesgo vinculadas al episodio meteorológico.
Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles nuevas incidencias y recuerdan a la población la importancia de extremar la precaución en zonas costeras, respetar las señalizaciones y en vías afectadas por desprendimientos, especialmente mientras persistan las condiciones adversas.