La Aemet anuncia “niveles altos” de calima en Canarias

La previsión meteorológica para este lunes indica que habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en el oeste y en el sur, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Se prevé, además, la presencia de calima ligera en niveles altos.
Las temperaturas sufrirán un ligero descenso en medianías orientadas al este y al oeste, y será más acusado en las mínimas, mientras se mantendrán con pocos cambios en el resto de zonas. Los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 18 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará flojo del noreste, y será más intenso en costas de la vertiente este y en el extremo noroeste. En cumbres centrales soplará del suroeste.
En Gran Canaria habrá cielos poco nubosos con intervalos en el norte, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, se prevé presencia de calima ligera, que será más significativa en medianías y cumbres.
Las temperaturas irán en ligero descenso en general en zonas del interior orientadas al sur y oeste, y sufrirán ligeros ascensos en las máximas en medianías del norte. En costas, sufrirán pocos cambios. Los termómetros oscilarán entre los 29 grados de máxima en Lanzarote y los 22 grados de mínima en la isla de Fuerteventura.
El viento soplará del noreste en zonas bajas, y tenderá a ser más intenso en el sureste y el noroeste, siendo del suroeste en cumbres.