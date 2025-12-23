Cambiar la nevera o la lavadora será más fácil: Canarias activa ayudas por 2 millones de euros para nuevos electrodomésticos

El Gobierno de Canarias tiene previsto aprobar en su reunión semanal de hoy martes una nueva línea de ayudas destinada a la renovación de electrodomésticos en los hogares del Archipiélago. La medida, impulsada a petición de las organizaciones empresariales Femepa y Femete, contará con un presupuesto inicial de dos millones de euros.
El programa, según Canarias 7, contempla incentivos directos a los consumidores para sustituir electrodomésticos antiguos por modelos de alta eficiencia energética, garantizando además la correcta recogida y reciclaje de los equipos retirados, así como su trazabilidad desde el punto de vista medioambiental.
El Ejecutivo autonómico prevé que esta iniciativa tenga un impacto positivo tanto en la reducción del consumo energético y de las emisiones contaminantes como en el impulso del comercio local, al tiempo que permitirá acortar los plazos de tramitación para los establecimientos adheridos.
Según la previsión del Gobierno, el plan se enmarca en las políticas de economía circular y descarbonización, con el objetivo de avanzar hacia un modelo energético más sostenible y eficiente.
Emergencia tecnológica y elestrodomésticos
En la misma sesión, además del cambio de electrodomésticos, el Consejo de Gobierno aprobará la prórroga de la declaración de emergencia tecnológica en la comunidad autónoma durante el año 2026, ante la imposibilidad de resolver en el plazo inicialmente previsto los problemas detectados en los sistemas informáticos de la Administración.
La situación de emergencia se activó el 1 de julio, tras varios incidentes que provocaron el colapso de los servidores públicos a finales de julio y nuevamente en septiembre. En total, se vieron afectados más de 1.200 servidores de los cerca de 5.000 que gestiona el Ejecutivo canario, lo que impidió durante horas la realización de trámites administrativos por parte de la ciudadanía.
El Gobierno se había marcado como fecha límite el 31 de diciembre para solventar los fallos derivados de la obsolescencia tecnológica mediante contratos de emergencia, pero la complejidad de las actuaciones ha obligado a extender la vigencia de la declaración.
Entre los servicios que se están reforzando figuran la Sede Electrónica, el Punto General de Acceso de la Administración Pública de Canarias, así como herramientas internas para los empleados públicos, como el portafirmas electrónico y el sistema de correo corporativo. La prórroga también abarca plataformas clave como Atlante, vinculada a la gestión judicial, y Rescan, que da soporte al sistema de emergencias.