Canarias hará cribados de cáncer de cérvix a mujeres de entre 25 y 65 años desde 2026

Canarias empezará a realizar el próximo año cribados para prevenir el cáncer de cérvix (cuello uterino) a mujeres de entre 25 y 65 años, según ha confirmado este martes la consejera de Sanidad, Esther Monzón.
En la presentación en rueda de prensa de la primera estrategia de promoción de la salud y el bienestar de la comunidad autónoma, Monzón ha dicho que, como ya manifestó recientemente en el Parlamento, “la intención es poderlo poner en marcha el año que viene”, al tiempo que ha admitido que “ha habido un retraso en la implantación por un problema de software”.
“Estuvimos haciendo un desarrollo importante para la implantación de la unificación de la historia clínica única y eso hizo que muchos proyectos, como el desarrollo del software para el cáncer de cérvix, se retrasase, pero la intención es poder contar con él a partir del año que viene”, ha referido.
Sobre los cribados del cáncer de pulmón, la consejera ha explicado que un informe de coste de efectividad redactado por una comisión nacional ha concluido “que no compensa, entre comillas” ponerlo en marcha de momento.
“Esperemos que con el tiempo podamos contar también con ese” cribado, ha dicho.