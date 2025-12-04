Buena primera parte copera del CD Tenerife frente al Granada (0-1)

El duelo copero arrancó con intensidad. La ‘Unidad B’ blanquazul no se amedrentó ante un Granada también plagado de suplentes, pero que mezclaba jugadores veteranos con jóvenes.
En el minuto dos, un buen centro de Balde no llegó a rematarlo Jeremy Jorge, a quien el balón le llegó con demasiada potencia.
Acto seguido fue el cuadro nazarí el que tomó la iniciativa con un par de aproximaciones por la banda que pudo solucionar con acierto la zaga local.
Siguió el Tenerife a lo suyo, en especial Balde por el carril derecho. Pase en profundidad para el extremo, quien logra hacerse un pase orientado que le deja en ventaja para probar a Luca Zidane. El disparo del ’17’ resultó virulento, pero el hijo del exjugador y entrenador del Real Madrid lo pudo repeler como buenamente pudo. El rechace le cayó a los pies de un Juanjo que no se lo pensó dos veces. Tiró con potencia el mediocentro, con la mala suerte de encontrarse con un defensor del Granada que acabaría despejando en línea de gol. Solo se habían consumido 15 minutos de encuentro y la gente se divertía en la grada del Heliodoro.
También se atrevía la escuadra andaluza a asomarse a la meta defendida por Gabri. En una de ellas, Zoilo cometió un claro penalti que el colegiado de la contienda ni apreció ni pitó. Como en esta eliminatoria no se juega aún con el VAR, la acción se concluyó con las protestas visitantes.
Superada la media hora de juego, Jeremy lanzó un sprint ante los dos centrales nazaríes, derribándolo finalmente Oscar Naasei, quien se llevó la cartulina amarilla.
Jeremy fue uno de los más destacados durante la primera parte. Superado el minuto 40, el grancanario dibujó una buena diagonal, se fue hacia dentro y buscó la rosca con un disparo que se fue algo alto. Moría una primera parte intensa, bonita de presenciar para el espectador y en la que el Tenerife fue mejor a los puntos que el club de Segunda División. La eliminatoria está abierta y se decidirá en la segunda parte.