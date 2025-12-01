Confirmado: Chayanne dará un concierto en Tenerife en 2026

Chayanne, uno de los artistas latinos más reconocidos, dará un concierto en Tenerife el próximo verano de 2026.
Será con motivo del Cook Music Fest, el próximo 17 de julio, algo que ha sido anunciado hace solo unos minutos.
Las entradas estarán a la venta mañana, a partir de las 12.00 horas.
Chayanne en Tenerife
Chayanne es una de las figuras más emblemáticas de la música latina y un referente del pop en español. Su carrera comenzó en la década de los 80 y, desde entonces, ha logrado mantenerse vigente gracias a su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Con su estilo único, mezcla de romanticismo y energía, ha creado canciones que forman parte de la banda sonora de varias generaciones. Temas como Dejaría todo, Tiempo de vals o Torero lo han llevado a lo más alto de las listas musicales en América y España.
Además de su éxito como cantante, Chayanne también ha destacado por su carisma y su presencia escénica. Sus conciertos son conocidos por su dinamismo y esa conexión especial que establece con sus seguidores. Su imagen pública, siempre cercana y positiva, lo ha convertido en un artista admirado no solo por su talento musical, sino por su personalidad y su trayectoria impecable dentro del espectáculo. Sus giras internacionales han demostrado que su música trasciende fronteras y culturas.
A lo largo de los años, Chayanne ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Ha incursionado en distintos estilos y colaborado con artistas reconocidos, manteniendo siempre una calidad artística que lo caracteriza. Hoy sigue siendo un símbolo del pop latino y una figura influyente en la industria musical. Su legado continúa creciendo, consolidándolo como uno de los artistas más queridos y respetados en el panorama internacional.